El financiamiento a las campañas políticas, una apuesta para tener la puerta abierta al futuro Ilustración: Jam Pierre

El exejecutivo de Odebrecht en Panamá, pieza clave en la entramada estructura de sobornos, André Rabello, financió la campaña política del Partido Panameñista y de Cambio Democrático en diferentes fechas, con el propósito de mantener una relación fluida con figuras estratégicas que se encargaban de agilizar trámites burocráticos y aseguraban el flujo financiero de los proyectos en marcha.

El 25 de agosto de 2017, la fiscal Zuleyka Moore lideró la ampliación de indagatoria a André Rabello, quien indicó sentirse cómodo hablando en español y nombró a las figuras políticas que le abrieron las puertas en varios partidos políticos como conducto hacia otras personas influyentes.

ZM: ¿Conoce el colaborador si en mayo de 2008 a julio de 2009 fue sometida la compañía Odebrecht en Panamá a ofrecimientos de lobismo por el gobierno de ese periodo?

AR: En situaciones informales me hicieron algunos comentarios indirectos de posibilidad, pero que no se tomaron en serio, o se concretaron. En algunos momentos, por ejemplo, yo recuerdo que hubo ofrecimiento de ver si se saldaban algunas cuentas y a cambio de eso habría algún tipo de pago, de beneficio, como servicio de lobby, pero no se llegó a concretar porque no veía sustentabilidad en el ofrecimiento ni al momento que pasó, no se llegó ni a concretizar ni tampoco fue llevado en serio estos ofrecimientos según la pregunta.

ZM: ¿Qué debemos entender cuando en la documentación traída a la investigación se refiere a la definición de presupuesto público?

AR: La definición y asignación de recursos públicos disponibles y sus respectivos rubros, en un adecuado flujo financiero que permita la buena ejecución del proyecto. Voy a intentar ejemplificar, por ejemplo, un contrato "x" ¿no? Con un plazo contractual oficial de tres años, digamos que todo el volumen de servicio necesario para ejecutar en el primer año del contrato para que los siguientes se puedan cumplir las metas físicas del proyecto y del contrato, yo tenga necesidad de una sumatoria de todos los servicios del primer año y un flujo financiero de cien millones de dólares.

Entonces, es necesario que el rubro de este contrato, el rubro del presupuesto público de este contrato tenga los cien millones para garantizar que no va a haber un corte, o un déficit y el flujo financiero necesario para pagar el avance de la obra el primer año.

Muchas veces pasa que al inicio de la negociación entre el Ejecutivo o el ministerio dueño del contrato si asigna un tercio, $33 millones, es necesario que esto llegue hasta los cien millones para que no tenga un intervalo o una reducción del ritmo del proyecto. En este caso, se hace un trabajo de mejor definición del presupuesto, y no es necesario llegar hasta los $100 millones, algunas veces durante la negociación, antes de la aprobación del presupuesto, entre el Ejecutivo o el ministerio ejecutor y el Ministerio de Finanzas. Algunas otras veces cuando no es posible hacer esto, después de aprobado el presupuesto tú tienes la oportunidad de hacer la aprobación a través de decreto especial. Básicamente esto es lo que significa definición del presupuesto público. No sé si he sido claro, pero si no yo puedo dar otro tipo de ejemplo.

ZM: No, me queda claro con el ejemplo que nos ha dado. Otro tema que necesitamos aclarar es si el servicio de 'lobby' al que hace referencia en las declaraciones anteriores era ofrecido por los Martinelli Linares hijos, ¿sabe si se le ofreció a Odebrecht, o también hubo oportunidad o conoce que se le ofrecieran a otras compañías en el mercado por parte de estos personajes?

AR: Lo único que le puedo asegurar sería el servicio que le prestó por parte de Odebrecht.

ZM: ¿Cómo funcionaba y quiénes participaban en los órganos públicos del servicio de lobismo que ofrecían los hermanos Martinelli Linares?

AR: Mira en la parte escrita yo voy a poner unos ejemplos, pero lo que yo más sentía es que una vez negociaba los ajustes o las tareas, siempre después el mismo presidente exigía a sus respectivos ministros que eran los clientes o los responsables por contrato para que se agilizaran los trámites, los detalles de ahí para abajo no los tengo, no sé cómo se movían debajo del liderazgo del ministerio, pero lo que yo sí puedo asegurar es que una vez comentadas las dificultades o trabas que teníamos en los diversos contratos, enseguida se resolvían a través de presión del presidente, el padre de los... o a través de los ministros, entonces enseguida yo recibía una llamada diciendo: “mire este tema ya está siendo resuelto, el tema pendiente se está resolviendo”. Esto se daba mínimo a través de los mismos ministros, a veces personalmente, a veces a través de la llamada yo recibía la respuesta que ya estaba encaminado.

ZM: Informe cómo procedía el servicio de 'lobby' para los negocios privados y con quién se acordaba...

AR: Generalmente mi relación a los negocios de lobby de emprendimientos privados siempre estaban presentes los hijos, uno de los dos o los dos, Ricardo y Quique Luis y Francolini, principalmente Riccardo Francolini, pero generalmente él presentaba los modelos de negocios, negocios privados, la viabilidad de los negocios privados, si hubiera interés de nuestra parte, yo llevaba el material para hacer una evaluación más precisa del negocio y su viabilidad o si tenía el perfil que interesaba a la empresa.

En este sentido me presentaron por ejemplo negocios de energía, hidroeléctricas, industria cementera, negocios de incorporación, de mall que incluso lo que yo más hice fue una profundización de los estudios, pero es importante dejar claro que ninguno de estos negocios concretó la empresa o algún tipo de dividendo de participación efectiva en la construcción. Pero generalmente era así, yo visitaba el ambiente si ya estaba andando, si ya estaba avanzado visitaba el ambiente de la inversión privada e iba a una oficina, presentaba el modelo de negocios y aclaraba cualquier duda que existiera.

ZM: Mencionó al señor Riccardo Francolini al inicio de la respuesta, ¿cierto?

AR: Él siempre estaba, yo creo que, porque iba a armar parte de los negocios, él era socio de la familia o administraba, me imagino.

ZM: ¿Francolini también le ofreció lobismo para atender asuntos en algunos ministerios?

AR: En algunos momentos sí fue ofrecido, pero no vi eficacia en el tratativa que lleva los temas, sea como sea, si no que era como un seguimiento a estos temas. Es decir, no lo vi a él dando seguimiento a los problemas por resolver, entonces no era eficaz.

ZM: Cuando se refiere a tratativa, ¿qué debo entender?

AR: Que los procedimientos requeridos para resolver los problemas yo no lo vi a él dando seguimiento, entonces no era eficaz.

ZM: ¿Hay algún tipo de explicación por la que Francolini trabajara con alguno de los órganos del Estado y que tuviera algún tipo de relación con las obras que se adelantaban en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)?

AR: Lo que puedo informar es que, era de mi conocimiento, como de muchas personas, que Riccardo Francolini era muy cercano a la familia Martinelli, anteriormente al gobierno, y como una buena parte de los ministros eran empresarios, socios, del mismo presidente Martinelli y estando en la misma rueda social, entonces a Francolini ya lo conocían antes de que iniciara el gobierno.

Con relación al MOP era muy fácil percatarse del acercamiento que existía entre los dos, porque decían, y me fue comentando varias veces, que existían sociedades entre los dos, en algunos proyectos de incorporación, de cementeras y creo que también en el mismo mall en algún momento.

ZM: ¿Conocía si el señor Francolini debía recibir fondos de los que se hacían llegar a los hermanos Martinelli?

AR: En algunos momentos dentro de las cuentas que Ricardo Linares me pasaba, las cuentas para enviar a los valores, ellos me comentaban que alguna de estas estructuras pertenecía a Riccardo Francolini que seguramente debiera quedarse con un porcentaje o ser socio o propietario de alguna de estas estructuras, que yo ahora no me acuerdo muy bien, pero quizás una que se llama Fidcros pueda pertenecer a este señor, es posible.

ZM: ¿Conoce la relación entre las sociedades Vernell Development Corp; Marpesca Seatrade Llc; Mundial de Valores; Importadora Gilbert; Veldent Intl Corporate; Fundación Don Jones (James); Caribbean Holding Services; Estrategic Managment Group, con los proyectos autopista Madden Colón y cinta costera?

AR: Lo que yo me percato de esos nombres es que, no los tengo de memoria, tendría que averiguar mejor, decirte qué relación hay, si existe incluso, algunas no pasaron por mis manos, entonces le pido algún tiempo para averiguar dentro de la compañía, de la empresa.

ZM: Esto debe entrar en el ámbito de colaboración que hemos tenido hasta ahora, ¿Odebrecht Panamá dio donaciones a la campaña presidencial de 2009?

AR: Sí, señora.

ZM: ¿Recuerda el monto?

AR: Mire, a la campaña del señor Martinelli aproximadamente $1,4 millones que fueron pagados antes de mayo de 2009. Aproximadamente este valor y quizás un monto más que haya sido pagado después, ya parte del acuerdo que fue hecho con los mismos hijos quizás una parte fue utilizada para pagar saldos de la campaña.

ZM: A propósito del acuerdo que menciona con los hijos Martinelli Linares, ¿puede estar en capacidad de totalizar cuánto fue el monto que se entregó a razón de que ellos ofrecieron lobismo?

AR: Podría completar mi investigación, pero aproximadamente cuarenta y algo, algunas cosas, millones de dólares.

ZM: Otras preguntas sobre Jaime Lasso, ¿conoce que hizo gestiones de lobismo con los ministros y viceministros del panameñista para saldar obstáculos que tuviese la compañía en el periodo 2009-2014?

AR: Sí, él me presentó algunas personas del Ejecutivo, algunos ministros, como el de Vivienda, donde nosotros acabamos de ganar el proyecto Curundú, y algunas personas relacionadas al mismo partido. Él abrió varias puertas, siempre me traía sus resultados de lobismo y claro que enseguida yo ya no necesitaba e iba por mi propia cuenta y di continuidad a las relaciones que él abrió.

Jaime Lasso Archivo | La Estrella de Panamá

Los negocios de lobi de emprendimientos privados siempre estaban presentes los hijos, uno de los dos o los dos, Ricardo y Quique Luis y Francolini, principalmente Riccardo Francolini, pero generalmente él presentaba los modelos de negocios privados.

ZM: ¿Tiene relación con alguno de los proyectos de Odebrecht?

AR: Algunos sí, por ejemplo, eran las personas del partido que él me presentó y dieron apoyo al proyecto Curundú, también dieron algún tipo de apoyo al proyecto del Metro línea 1. Esto está bien aclarado en mis declaraciones.

ZM: Mm. Ah, bueno ya me ha dicho el tema del proyecto Curundú, ¿en dónde se dio ese lobismo?

AR: Sí, donde los trabajos fueron hechos, ahí, como también en el proyecto del Metro. En algunas comunidades en donde pasaba la línea del Metro.

ZM: ¿Sabe si parte de ese dinero que pagó a Lasso llegaba a los ministros y viceministros de ese periodo?

AR: Yo siempre hice los pagos para él, pero no tengo condición y no conozco que él hizo algún pago a algún agente público panameño. No tengo pruebas y no puedo confirmar si eso pasó.

ZM: Explique sobre los estudios de viabilidad de ingresos para la emisión de bonos, con el tema del aeropuerto internacional de Tocumen...

AR: La emisión del bono, el estudio para la emisión del bono es una de las etapas normales en el procedimiento de financiamiento de contratos públicos con vistas a prever un flujo financiero que permita la completa ejecución de la obra, o sea, un estudio donde usted averigua si el proyecto es autosostenible, si se sustenta financieramente y trae la ganancia, incluso la ganancia esperada delante del riesgo de la misma inversión financiera que se hace en pro de la obra.

Por ejemplo, en relación con el aeropuerto, su construcción, las obras civiles, las electromecánicas, la expropiación del área o la compra del área tienen un valor significativo que cuando haces el estudio de viabilidad para la emisión de la deuda o de bonos lo que haces es averiguar si la ganancia y los ingresos originados de la misma, del mismo proyecto, son suficientes para pagar la obra o el proyecto, es decir, para pagar los costos originales de la obra.

En un aeropuerto tienes que estudiar el costo de la expropiación, de la obra, de la compra electromecánica, de la administración, por un lado. Por el otro evalúas los ingresos originales de la venta por metro cuadrado de las áreas de duty free y del comercio. También sumas a esos ingresos las áreas que alquilas, como quioscos o cualquier otro tipo de comercios en las áreas comunes o en el pasillo, etc. A eso se añade el valor de los impuestos que se pagan al aeropuerto originados de la venta de combustible, de la utilización de tuberías de combustibles, si paga para parquear la aeronave, si paga al utilizar el finger los pasajeros, si paga por la energía del aeropuerto hacia las naves.

Es decir, sumas todos esos ingresos y en el otro lado los costos que ya referí y ve cuál es la ganancia de la obra y arriba de esto se hace una emisión de deuda, o sea toma un financiamiento a un banco que compra todo el riesgo de esta cuenta bien hecha. En resumen, sería eso una forma práctica y el banco pone todos esos valores, esta deuda en el mercado secundario para que personas o empresas puedan invertir. Esto es un estudio de viabilidad para la emisión de bonos.

Ese valor que se recauda debería ser suficiente para pagar toda la inversión del proyecto, de la compra de equipos y aún sobrar saldo para la gestión y contingencias del mismo aeropuerto. Todo esto es hecho con una tasa que generalmente es el riesgo del aeropuerto del emprendimiento salir mal o a veces incluso el riesgo del país, es básicamente un estudio un poco complejo que en nuestro caso fue hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas, y con eso se viabilizó el inicio de la obra y me garantizó que estaría con el proyecto contratado, tendría la seguridad de no tener el flujo financiero paralizado y no se retrasaría o paralizaría la obra, no solamente por la empresa, sino también para el mismo gobierno o las instituciones que dependen del aeropuerto.

ZM: Con relación a Aeon Services o Aeon Group, ¿cuál es la denominación correcta aquí?

AR: Con relación a esto no estoy cien por ciento seguro, pero si los datos de corroboración están de una forma correcta, pero sí es importante aclarar que un poco diferente de lo que estaba escrito Aeon Group sería una empresa que pertenecía a la estructura offshore utilizada por Marcelo Odebrecht, creo que en Andorra para la distribución de rubros financieros. No es una empresa que pertenece a algún tipo de agente público, pero sí pertenece a los grupos offshore de las empresas que utilizaba para distribuir rubros financieros.

ZM: ¿Sabrá usted a quiénes les llegaron esos flujos financieros a través de esta estructura?

AR: Mira son, yo no tengo conocimiento créemelo, porque eso quien la controlaba eran nuestro Sector de Operaciones Estructuradas (SOE), ellos sí controlaban la empresa, pero dentro de la organización seguramente fue algunas personas son figuras panameñas.

ZM: ¿Conoce Erson Overseas, si tiene conocimiento de esta y quién era el beneficiario final?

AR: No le puedo confirmar quién era el beneficiario final, pero mis recientes búsquedas que he hecho en nuestra área que cuida de datos de corroboración se encontró esta como una empresa relacionada a José Luis Sáenz, y seguramente él me pasó esta cuenta o estructura.

ZM: ¿Por qué se relaciona Sáenz con Frank De Lima entonces ministro de Economía y Finanzas (MEF)?

AR: Eran muy cercanos, son personas conocidas, amigos. Me fue presentado en determinado momento como consultor de energía, sin embargo, yo ya lo conocía de antes cuando trabajaba en otra empresa, en una o dos reuniones en algo de turbinas hidroeléctricas, pero ahí trabajaba como consultor de energía y me lo presentó Frank De Lima.

Riccardo Francolini Archivo | La Estrella de Panamá

Me preguntó si era viable contratarlo como consultor de energía, pidió trabajo, después ofreció para apoyar en temas con el MEF, y había una relación bien fuerte entre dos, yo hice un acuerdo para que ellos nos apoyasen con el MEF, que ellos nos ayudasen con el MEF, pero al final del día yo mismo hacía todo el trabajo que él debería hacer en el MEF, yo tenía los contactos directos con el ministro De Lima. Siempre yo iba a negociar las solicitudes de agilización de presupuesto, pagos de estructuraciones financieras, pero para mí era claro la relación que había entre los dos, que siempre había preguntas sobre los pagos que se hacían a José Luis Sáenz, por parte de Frank, si estaban al día, o si no estaban al día, y ese tipo de preguntas sobre los flujos que se pagaban a él, preguntas por parte del ministro De Lima.

ZM: ¿Sáenz trabajaba para Odebrecht?

AR: No, él no trabajaba para Odebrecht. Él tenía contratos de prestación de servicios de consultoría, después ofrecía un servicio de facilitación en el MEF, pero al final él recibía los flujos financieros porque yo me percataba claramente que facilitaba todos los procedimientos del MEF.

Él (Jaime Lasso) me presentó a algunas personas del Ejecutivo, algunos ministros, como el de Vivienda, donde nosotros acabamos de ganar el proyecto Curundú, y algunas personas relacionadas al mismo partido

ZM: Bien, tengo una pregunta con relación a las elecciones presidenciales de 2014 en Panamá. En su narración escrita hoy en la tarde usted hace referencia a una parte relativa a una reunión que se dio en el segundo semestre de 2012 indicando quiénes estaban ahí. ¿Pudiéramos repasar ese relato sobre esa reunión, precisamente en el Palacio de las Garzas?

AR: Había mucha gente, aproximadamente entre 20 a 25 personas, y entre ellos, no recuerdo a todos, pero lo que me acuerdo bien es que estaba Martinelli, José Domingo Arias, Salo Shamah, estaba el señor, si no me estoy equivocando el ministro que era también candidato, había otro ministro de la agenda social, yo no me recuerdo bien los demás, pero yo estoy seguro que ahí estaba el señor Martinelli, José Domingo Arias, Salo Shamah, básicamente.

ZM: En la narración escrita, usted hace referencia a la figura de Jorge Espino y un pago de $1,8 millones, ¿Puede usted extenderme algo con relación a este tema, qué sociedad fue, a través de qué sociedad se hizo este pago?

AR: Lo que yo le puedo afirmar es que fue en un banco de Andorra, muy probable que sea una offshore que en recientes búsquedas me percaté que se llama Westfall.

ZM: Ajá. ¿Sabía usted antes sobre la existencia de esta sociedad Westfall?

AR: No, no lo sabía. Yo tuve solamente ahora que fui percatado buscando algunos datos de corroboración. Yo me recuerdo bien que era una cuenta en un banco en Andorra.

ZM: ¿Conoce a Gabriel Alvarado Far?

AR: No, no lo conozco, no he escuchado.

ZM: ¿Conoce al señor Roberto Brin o ha escuchado de esta persona?

AR: No, no lo conozco, tampoco he escuchado sobre el señor Roberto.

ZM: ¿Tiene conocimiento de la existencia de la sociedad Conceptos y Espacios, S.A.?

AR: No, no recuerdo, no conozco.

ZM: ¿Hizo usted alguna gestión para impedir que se diera trámite a una solicitud que guardaba relación con un pedido de las autoridades de Brasil sobre la cuenta Constructora Internacional del Sur?

AR: Mira, yo le voy a decir sobre este esquema, es que yo nunca hice ninguna gestión para impedir o que hiciera esas averiguaciones, ni en el banco, nunca fue formulado un tipo de gestión sobre eso.

ZM: Claro, otra pregunta. ¿Sabe quiénes eran los operadores que trabajaban en el Departamento de Operaciones Estructuradas?

AR: Yo no conozco bien la estructura, yo conozco algunos integrantes de nuestra organización con los que tenía algún contacto, pero personas como Luis Soares, Hilberto Silva, con quienes tuve contacto y muy raramente con Fernando Migliaccio, muy poco, sé que pertenece a este sector.

ZM: ¿Pudiera ampliar un poco?

AR: Por ejemplo, yo sé que dentro mi acuerdo está Hilberto Silva y Luis Soares, yo creo que Soares es una persona que tenía un poco más de contacto con la operación, tal vez él pueda describir un poco mejor, quizá pueda aclarar algún tema relacionado a bancos o las offshore o mismo a este tipo de pregunta. No conocía a Olivio Rodrigues que también está involucrado en mismo acuerdo, pero también algún tipo de otros temas que quizá pueda aclara con respecto a Constructora Internacional del Sur.

ZM: ¿Usted conocía a Olivio Rodrigues?

AR: Yo no conocía al señor Olivio.

ZM: ¿Conocía de la existencia de Constructora Internacional del Sur?

AR: Yo solamente escuché sobre la Constructora Internacional del Sur a través de los periódicos brasileños y panameños. Antes de esto nunca había escuchado, nunca supe sobre la existencia de esta estructura en Panamá, que además de todo enredó mi operación, yo era responsable por las obras, enredó mi operación, enredó las relaciones en Panamá y ayudó a perjudicar, a traer prejuicios a nuestra reputación al país.

Siempre yo iba a negociar las solicitudes de agilización de presupuesto, pagos de estructuraciones financieras, pero para mí era claro la relación que había entre los dos, que siempre había preguntas sobre los pagos que se hacían a José Luis Sáenz, por parte de Frank De Lima

ZM: Ajá. Bueno

AR: Yo no conocía, solo en el año 2015, cuando empezó a aparecer en los periódicos, porque yo solo supe de la existencia y cuestionar algunas personas del área de operaciones estructuradas que significaba esto en el país.

No se pierda mañana,odebrecht le puso el ojo a la concesión de la Autopista Panamá-Colón