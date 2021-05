Rabello: 'Estoy muy preocupado por la condición de testigo'

Casi un año después de que André Rabello, superintendente de la filial de Odebrecht en Panamá, se comprometiera ante la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá a buscar información precisa sobre los beneficiarios finales de una serie de sociedades anónimas que recibieron aproximadamente $10 millones del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE), Rabello se muestra olvidadizo, y preocupado por su condición de testigo en los datos que aporta a la Fiscalía Anticorrupción. En esta publicación se presenta la ampliación de la cooperación internacional efectuada el 10 de agosto de 2018, en la que interroga un fiscal Anticorrupción sin identificar, a través de una videoconferencia.

Fiscal: Se las voy a repetir otra vez, tenemos Vernell Development, Marpesca Seatrade, Mundial de Valores, Importadora Guiberug, Beldent International, Strategic Management Group, Caribbean Holding Services. Como esto fue objeto de una publicación advierten que estas personas también estaban dentro de lo que era, recibieron pagos a través de DEO. Para nosotros es importante aclararlo en nuestra investigación y poder concluir de alguna manera a satisfacción de la sociedad de contestar todas estas preguntas...

AR: Déjeme ver, es que no es fácil porque como le dije, no hay en ese periodo mucha documentación, porque yo voy a intentar hacer el ejercicio mental, conversar un poco con otras personas para ver si hay un movimiento de $5,5 millones. Yo voy a intentar hacer, yo sé que empecé en el 2007, yo voy a averiguar exactamente esos primeros pagos en la autopista qué fecha fue para intentar ver y encajar estos valores dentro de alguna empresa, pero no van a ser muy precisos. Voy a necesitar de la ayuda de ustedes para las investigaciones.

En el tema de Corozal también yo puedo conseguir alguna cosa, yo voy a llamar al abogado y buscar en los archivos de la empresa para ver si por este nombre hay algo, alguna cuenta, lo voy a intentar. Caribbean Holding yo lo leí por las fechas y más o menos el valor de $5,5 millones. No veo valores de algunas de esas empresas. Yo sé que las están identificando en otro periodo y buscando. En algún momento yo estoy seguro, yo voy a llamar a preguntar. Cuente conmigo, voy a hacer las preguntas, yo puedo ayudar con esto también. Usted me dice yo tengo entrevista con personal tal y persona tal, y usted me habla los nombres y yo puedo recordar y así ayudar y decirle, pregunte sobre esto y esto. Le digo esa persona debe tener relación con persona tal que son de confianza. Yo voy a ayudar con esto a usted para hacer las preguntas, y para que usted logre concluir la investigación en este caso y agregue las personas y eso que usted tiene que hacer. Cuente conmigo.

Fiscal: Es que nosotros habíamos hablado de esto hace ya casi como un año, señor André, y tengo esta parte de la investigación pendiente. Esto que estamos hablando ahora mismo había sido tema de conversación hace un año y tengo inconclusa la investigación porque necesito saber la conexión que existe entre las empresas, y esto lo sé porque salió en el periódico, con estas empresas y lo que tendría que ver con Operaciones Estructuradas.

AR: Por eso es que yo decía, supongamos como dije, yo más o menos tengo el origen para qué fue Caribbean, Don James, Strategic, Lashan, esto yo lo vi de $6,5 millones de los cuales 5 más 5 son pagos para esta gente. Entonces usted tiene casi solucionado ahí de los $6,6 millones de esta planilla y lo otro para la próxima semana. Yo le ayudo a descifrar, tengo casi descifrado estos pagos y estos $5,5 (millones) es del total que le dije, Mundial de Valores, Vernell y esta Marpesca. Pero no sé, estoy muy preocupado por la condición de testigo y el hecho de afirmar muchas cosas, porque no tengo el papel que diga que uno tiene que sumar los valores como ecuación para llegar al monto y de ahí ir limpiando y ver el movimiento de $5,5 millones.

Fiscal: Ahora refiriéndonos al tema de la empresa Constructora Norberto Odebrecht cuando participaban o decidían participar de las licitaciones, ¿cómo era el procedimiento desde que se presentaba a los líderes suyos hasta lo que era el tema de los pliegos de cargos de concluirlos, cómo era todo el procedimiento que se hacía?

AR: No es un procedimiento fijo, no es un protocolo, pero es más o menos así. Por ejemplo, si es un país nuevo confirmas si es una primera o segunda obra. El líder no quiere quedar preocupado por ser la primera experiencia o la segunda. Si llega un pliego se envía a casa matriz para potenciar la documentación exigida en el pliego, de inteligencia y financiera. También, después de establecer el presupuesto, cómo hacer primera o segunda obra y también se decide si se forma un equipo o contribuir. Después de varias licitaciones, de varias obras, ya se comprobó que el Ejecutivo o el líder o el director superintendente o el director de Contrato que esté haciendo el presupuesto lo conoce bien, sabe hacerlo, que no hay pérdidas, que pasa muchas veces, se confía en la persona que asesora, como necesita la aprobación.

Ahora, por ejemplo, si un proyecto de magnitud del Canal de Panamá, para poner una obra de ahí, o una grande para la ciudad como el aeropuerto, ahí generalmente el director superintendente pide ayuda, y dice, yo quiero que ustedes compartan conmigo la experiencia del pliego, y el líder empresarial dice: Yo quiero compartir contigo por la necesidad el pliego y el contrato.

Eso no es algo formalizado, no tiene una formalidad. En resumen, se va a primera o segunda obra, o si es una obra de billones o mucha complejidad técnica, también la empresa le presta mucha más atención. Pero si se trata de una carretera o una obra de saneamiento o menos complejidad de ingeniería y ejecución, ahí la persona o el director del contrato hace su propio presupuesto. Su equipo presenta rapidito y punto, se autoriza a participar, no hay un protocolo.

Fiscal: Una pregunta, la empresa Halcrow Panamá y Louis Berger yo veo que en muchos contratos se repiten, ¿qué relación tiene Odebrecht con estas empresas?

AR: Halcrow no recuerdo bien. ¿Es una empresa de Inglaterra?

Fiscal: Sí, son empresas que aquí en Panamá coinciden en aspectos de estudios y análisis.

AR: Le voy a explicar una cosa fiscal, así como generalmente la empresa hace en Brasil o en cualquier país, usted estudia las obras que son importantes, las que han salido del país o las obras que están en listado de prioridades o las que ya se sabe de antemano que va a pasar. ¿Entonces generalmente la empresa qué hace? Estudia esto por adelantado, yo hice mucho desde Panamá, no en todas las obras, pero en gran parte. Viene un gobierno, yo voy a hacer un Metro, anuncian por dónde va a pasar, yo para ganar competitividad, antes que salga el pliego, yo mandé a estudiar, esto es cierto coraje, de algo que podía salir mal meses después o que hubiera una crisis financiera.

Pero esto es una inversión de riesgo, tampoco es una inversión que tiene un altísimo costo, pueden ser de $10 mil a $100 mil, depende de la obra. Cuando usted invierte ya hace los sondeos, topografía, estudio de suelos. Pero tú empiezas a estudiar antes, sabes que ahí existe una obra. Cuando sale el pliego agarras tu estudio y ajustas para la realidad del pliego, que a veces sale diferente, pero lo ajustas. Muchas veces Louis Berger, una empresa americana reconocida, yo creo que es americana que estaba instalada en Panamá, reconocida, era una de las grandes empresas día a día en el mundo, tienen buena técnica. Entonces nosotros hacíamos el estudio día a día de la obra, en la licitación o incluso después.

Halcrow fue una empresa que fue vendida después o que desapareció creo. También era una empresa de Inglaterra muy reconocida en Londres, la contratamos para el sector de ingeniería de Panamá, era de una persona liderada por mí en el día a día y tenía los materiales y más o menos manejaba los proyectos que podían ser hechos, estudiaba los pliegos cuando salían.

Fiscal: Ok, esa era la relación que existía. Estoy repasando sus respuestas que me dio anteriormente cuando usted se refiere en el cuadro que salió en el periódico de Caribbean Holding, dice que cree que puede estar relacionada al tema de las campañas de 2009, creo que entendí eso.

AR: Sí, creo que puede estar por esto y con una primera parte de unos pagos que hice de un compromiso de unos meses que tenía del gobierno anterior, un compromiso de $6 millones. Aquí me pidieron una anticipación de pagar las dispensas que se quedaron de la campaña de 2009.

Fiscal: Pero no le entendí esto último que me dijo del gobierno de las campañas de 2009...

AR: Eso es digamos una conclusión a la que estoy llegando por los montos y el periodo, más o menos, coincide con los valores registrados a la campaña de 2009. Cuando gana el gobierno de 2009 esto más o menos coincide con las generales que están ahí. Ahí llegan las personas que fueron citadas por mí para ofrecerme trabajo, desarrollar unos temas y yo puse en la mesa la tendencia que tenía en el otro gobierno, de $50 millones en pagos de dos licitaciones que yo había ganado y que no habían sido adjudicadas y unas adendas que también habían sido negociadas y no habían sido firmadas. Las personas me cobraron por esto $6 millones y en este momento me pidieron un adelanto que era para pagar el saldo de la campaña de la empresa que ya había empezado, esto era después el pago.

Fiscal: Yo recuerdo eso, pero, ¿estas mismas personas le dijeron que se pagara a través de Caribbean Holding?

AR: Esto no estoy seguro. Tendría que averiguarlo mejor para ver si coinciden los valores con la misma empresa y más o menos con el beneficiario si existe o no. Es una conclusión que yo estoy haciendo, pero yo supongo. Voy a necesitar una semana para averiguar unas cosas. Usted va a tener que entrevistar a algunas personas para llegar a la solución.

Fiscal: Claro, pero de esas personas me tendría que dar los nombres. Una cuestión para quedar claro, ¿tendría que preguntarle yo a Odebrecht Panamá por el tema de Programsa, ¿se hizo la nota?

AR: Me suena, no me recuerdo.

Fiscal: Y el tema de Halcrow y Louis Berger, ¿si trabajó o si tienen algún contrato con Odebrecht?

AR: Sí hubo contratos, pero hay que pedirlas a la empresa porque yo no manejaba directamente esos contratos. No era yo quien contrataba a estas empresas, eran otras personas.

Fiscal: ¿La estructura de Odebrecht Panamá tenía alguna relación con Petrobras de Brasil?

AR: No, ninguna; gracias a Dios, ninguna.

Fiscal: Para tener claro ese aspecto. Bueno entonces surge el compromiso de hoy, viernes, porque de aquí a seis días, el jueves tengo que verme con el señor Olivio y tomar las declaraciones...

AR: Usted va a estar con ellos ¿qué día?

Fiscal: El jueves

AR: Yo puedo venir junto con ellos y así hablamos de seguido, ¿puede ser?

Fiscal: Una vez que terminemos la declaración con ellos, yo pienso que no hay problema.

AR: Está bien, listo. O un día que sea más fácil para mí venir.

Fiscal: Ya lo coordiné (...) Así que bueno, entonces creo que me han quedado un poco aclaradas algunas cosas. ¿Tendrá registros o base de datos de los funcionarios panameños que hacían estos requerimientos de pagos a través de su persona a parte de los que ya sabemos? Porque hay otras personas que han ido surgiendo sobre la marcha, pero no tengo en concreto si tienen una relación directa de las solicitudes de pagamentos que se hacían...

AR: No que yo me recuerde, no. Porque generalmente era algo muy personal y se agarraban las cuentas, pasaban a DOE y generalmente no se utilizaba, que yo recuerde, el nombre de las personas. Creo recordar en la memoria, a veces alguno u otro del medio del DOE que hablaban o daban tickets o tics [sic] de a qué se referían los pagos. Entonces, por ejemplo, usted llegaba, yo quiero que busque todo lo que usted pueda tener de pagos a la persona “x”. Ahí se puede hacer una requisa y ver si encuentras el nombre de la persona tal que aparece en la lista. Igual como usted hace con las empresas que solicita. Si no quiere perder tiempo me dice, mira André, busca ahí personal tal, usted formaliza y yo entonces ahí yo le mando formal. Solo para no perder el tiempo.

Fiscal: Cuando se da el interés de Odebrecht Panamá por adquirir la concesión de Pycsa, ¿cómo se presenta el abogado, después que ustedes hacen público su interés o antes?

AR: Yo voy a comentar un poco más detallado todo esto. Fue así, cuando nosotros llegamos, la primera cosa que yo hice fue visitar algunos ministerios, algunas personas, ver en internet las obras prioritarias y los proyectos que tenían en esos momentos.

Ahí yo le estoy hablando de 2005, finales de 2004. Este señor De Janon, él me trajo aquí, yo no recuerdo de las obras que tenía ahí. Recuerdo que tenía lo de la autopista porque para eso me trae y esta obra yo ya había escuchado que estaban las personas hablando del pago, de una obra grande de Panamá que Colón necesitaba. Es una obra que va a beneficiar a miles de personas, que estaba paralizada, que necesitaba más tiempo, todo eso lo escuché.

Entonces yo mismo empecé a buscar, era una concesión, no es una obra, concesión es algo más complejo, requiere de un estudio profundo, no es algo fácil, no es hacer un presupuesto de la obra, estructura financiera, los flujos de caja, era algo más complejo que una obra. Entonces cuando este señor me dice, yo conozco representantes de la empresa, yo no había anunciado aún mi interés.

Cuando él me trae el listado de las obras, yo le dije, esta obra yo la escuché, a ver cómo tú me puedes ayudar. Ahí es donde él me dijo: yo conozco el abogado de Pycsa, que era Hugo Torrijos, que tenía un asesor y siempre estaba presente, no me acuerdo el nombre, uno joven.

Había que empezar a trabajar, entonces De Janon me presentó a Hugo, quien me abrió las puertas en las reuniones y me ayudó en las negociaciones entre Pycsa y nosotros. Se quedó público esto, por lo que yo recuerdo. Fiscal, no es tan gracioso, yo me puse un poco molesto en este momento, porque fue la primera vez que el nombre de la empresa quedó pública en Panamá.

Me recuerdo como hoy, que yo vi y tomé un susto porque no estaba acostumbrado a ver en los periódicos enseguida a la firma del primer acuerdo entre Pycsa y nosotros, fue en el segundo semestre o a finales de 2005. Ahí alguien sacó una noticia en primera plana con la estructura de Brasil y Odebrecht va a construir. Cuando esto sale ya nosotros teníamos llamada, toda una campaña negativa contra nosotros. Había que cuidar la imagen de la empresa, la parte mediática, administrativa, la parte de estructuración financiera. Entonces publica solamente firmamos un acuerdo con Pycsa, hablé yo mismo con los abogados, esto fue después de más o menos cinco o seis meses.

Fiscal: El señor que usted ha mencionado volvió a surgir cuando a ustedes ya se les adjudicó la autopista Madden-Colón y la cinta costera 1; el señor De Janon y Torrijos, ¿ellos volvieron a tener algún tipo de participación una vez ustedes se adjudicaron nuevas obras?

AR: No, yo le voy a decir. De Janon solo fue a las presentaciones. Él estuvo conmigo como unas seis a ocho veces de las cuales una o dos estuvo Hugo Torrijos. Después, cuando me molesté, como les dije porque empezaba a cobrar y cobrar, después tuvo un hijo y nunca más volví a saber de él. Con Hugo Torrijos hubo malestar, como yo le comenté, porque él agarró todo el material que tenía y lo fue a vender, todo mi estudio a otra empresa de España. Todo esto pasó durante la negociación, así que terminó. Yo nunca más he sabido de él ni me gustó su actitud, no era correcta para seguir.

También porque al final de 2008, los valores negociados de $6 millones que faltan, y les dije no, ya yo tenía los papeles. Entonces hubo un malestar por estos otros valores. Esto solo fue nuestra presentación única

Cierre de la entrevista

Al finalizar la entrevista, la fiscalía dejó constancia de que al inicio de la diligencia, Rabello pidió hablar en español, y que ha comprendido perfectamente las preguntas y así mismo ha respondido en idioma español, cosa que ratifica el propio Rabello.

La defensa de Rabello, el abogado Samuel Quintero, informó a la fiscal que recibió un edicto del Juzgado Décimo Segundo y un incidente de comiso que tratará directamente con la fiscalía.

