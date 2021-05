Advierten sobre sanciones por incumplir el uso de pantalla facial y mascarilla en el transporte público

A partir de este 17 de mayo, comienza a regir el uso obligatorio de la pantalla facial y la mascarilla en el transporte público, como parte de las nuevas medidas restrictivas del Gobierno Nacional frente a la pandemia de la covid-19, de cara al retorno a la nueva normalidad.

Con su implementación se podrá aumentar el aforo en el transporte público hasta en un 80% (64 pasajeros) la capacidad de los buses de MiBus, según ha explicado el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Además del uso de la pantalla facial y la mascarilla juntas también se mantiene una campaña de no hablar, no comer, no tomar en el transporte público porque el virus se transmite por vía aérea.

Hoy en declaraciones a TVN, Sucre aseguró que se va a garantizar que se cumplan estas medidas de bioseguridad; y advirtió que habrá sanciones para quienes incumplan o no se ciñan a las normas.

Para ello, expresó que se ha coordinado con los gerentes y con los equipos de MiBus y del Metro, “de tal manera que ellos van a tener vigilancia”.

Señaló que la Policía también va a estár muy vigilante y el equipo de Salud va a tener de manera constante personal que realizará recorridos para que todo el mundo cumpla con esto.

Respecto al tipo de sanciones que se impondrán dijo que primero que todo serán económicas, y lógicamente también la retención por las autoridades policiales.

“Va haber sanciones. El centro de Salud al cual corresponda el área donde se detecta a las personas que incumplan o que quieran incumplir serán los que tendrán que imponer la sanción”, afirmó Sucre, sin precisar los montos respectivos de las multas.

Se estima que el uso de mascarilla y pantalla facial protege en más del 90% el riesgo de contagios del virus de la covid-19, cuando se está dentro del transporte público, según ha dicho a los medios el epidemiológico Arturo Rebollón.

Sucre recalcó que el uso de la pantalla o careta facial no reemplaza el uso obligatorio de la mascarilla; y que el Minsa realizará operativos en las diversas terminales de transporte de pasajeros para supervisar que se cumpla la norma.

En medio de la lucha contra la covid-19, ayer, por primera vez después de más de un año de pandemia, Panamá no registró ningún caso de muerte por la enfermedad, según cifras del Minsa.

"Cada día el mundo avanza más y Panamá no está fuera de esa realidad y también hay que decirlo, los equipos médicos han ido aprendiendo cada vez más sobre cómo manejar un paciente con covid-19. Esto también nos lleva a que la sobrevivencia de estos pacientes a nivel mundial también este mejorando”, manifestó Sucre.

En cuanto al proceso de vacunación en el país, además de Chiriquí, adelantó que este martes van a decir de manera detallada cómo se está planificado la vacunación en el resto de las provincias.

Indicó que en todas las provincias del país ya hay equipos montados que están haciendo sus simulacros, preparándose, evaluando las escuelas y dándole seguimiento a toda una estrategia que está siendo liderizada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, personalmente.

“Él (Cortizo) está todas las semanas en el Centro de Operaciones y todos los días, dándole seguimiento a las diferentes tareas que tenemos que llevar a cabo para que todas las provincias se organicen de manera correcta y que en cuanto nos vayan llegando las vacunas podamos ir cubriendo la demanda”, dijo el titular del Minsa.

Respecto a los barridos, aclaró que se van a hacer en los lugares de difícil acceso, en donde se vacuna a toda la población de 16 años hacia arriba.

Mientras que en las poblaciones o en las áreas donde hay fácil acceso la estrategia se mantiene igual, por fases como se contempló desde un principio en el plan de vacunación continua.

Sobre si vendrán nuevas medidas restrictivas por la covid-19 para el país, Sucre dijo que “nosotros no quisiéramos hablar de que vendrán nuevas medidas. Quisiéramos hablar en positivo, pero siempre hay posibilidades, porque mientras no salgamos de la pandemia hay posibilidad de todo”.