Se suspende la audiencia preliminar por el caso Lava Jato

La audiencia preliminar por el caso de la operación Lava Jato, que se tenía programada para este martes, 1 de junio, se volvió a suspender otro año más.

La Fiscal Segunda Superior del caso Lava Jato confirmó a los medios locales que la audiencia preliminar que se tenía prevista para hoy, 1 de junio de 2021 tiene como fecha alterna para seguir con el proceso hasta marzo de 2022.

En el caso Lava Jato se encuentran imputadas al menos 42 personas, pero la fiscal, además, informó que entre esas se va a pedir el sobreseimiento de ocho de ellas.

La operación Lava Jato es el origen de la investigación que inició en 2014 en Brasil, y que reveló una red internacional de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht a gobiernos latinoamericanos a cambio de contratos públicos.

Entre los imputados se encuentran Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, de la extinta firma de abogados Mossack Fonseca, a la que se le vincula con la creación de sociedades offshore y el supuesto blanqueo de capitales, producto del pago de coimas.

"En el fondo no hay ninguna justificación, no hay nada, se los puedo jurar, que me caiga un rayo si hay algo contra nosotros...", expresó a los medios el abogado fundador de la firma Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, tras conocer la suspensión de la audiencia preliminar.

Más temprano, Fonseca sostuvo que las acusaciones contra la firma de abogados que representa son "falsas" y que el proceso que se le sigue al caso Lava Jato "es una prueba de fuego para la justicia panameña".

La audiencia preliminar del caso Lava Jato estaba programada para realizarse en el Teatro Balboa este 1 de junio de 2021; y a eso de las 7:00 a.m. se comenzó a descargar, en el lugar de la cita, los expedientes que constan de un total de 275 tomos.

A la audiencia preliminar del Juzgado Tercero Liquidador también se presentó el equipo de fiscales que representa al Ministerio Público en el caso Lava Jato; así como también abogados de la defensa y parte de los acusados.

En el proceso judicial se solicitaría el llamamiento a juicio a 42 personas acusadas por blanqueo de capitales a través de la operación Lava Jato.

La abogada Guillermina Mc Donald dijo que en esta audiencia preliminar se esperaba que la juez escuchara los argumentos y valore todas las acciones que se van a presentar.

"Esperamos que su justa perspectiva valore la audiencia que va a presentar el Ministerio Público por que esta es una audiencia que se le llama de calificación de sumario, esta es la audiencia preliminar", afirmó Mc Donald.

Fonseca indicó que dentro de lo que quieren probar en este juicio está que "vender sociedades anónimas panameñas no es un delito, se hace todos los días, y se hace todos los días en el mundo entero, porque el mundo camina con sociedades anónimas".

Según Fonseca, la firma vendía 25 mil sociedades anónimas; y "el dinero que dicen que lavamos son los mil dólares que nos pagaron por cada sociedad".

"Al final de la audiencia (no sé si termine hoy o mañana o en parte de semana) la juez tiene que decidir si hay méritos para avanzar hacia un juicio", expresó el abogado Jürgen Mossack a su llegada a la audiencia.

La audiencia preliminar se debió realizar el pasado mes de enero de 2021, pero fue reprogramada en dos ocasiones, debido a la cuarentena total por la pandemia de la covid-19 decretada en Panamá y Panamá Oeste, según se informó en su momento.