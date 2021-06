'(Las sentencias) son un triunfo de las mujeres, y de los que no tienen voz': Balbina Herrera

“El silencio no es una opción para nosotras las mujeres”, dijo la ingeniera y excandidata a la Presidencia Balbina Herrera, al recordar los malos momentos que vivió cuando se suplantó su identidad y se le denigró en redes sociales.

La excandidata a la Presidencia Balbina Herrera Archivo | La Estrella de Panamá

La política panameña explicó a La Estrella de Panamá el camino que recorrió para que se condenara a las dos personas que atentaron contra su imagen y su dignidad, y la importancia de que las mujeres interpongan las denuncias correspondientes cuando se sientan ofendidas y violentadas.

En su opinión, las sentencias por calumnia e injuria contra Armando Mocci y por violencia de género contra Duver Vega abren el camino para que otras mujeres puedan hacer lo mismo; aunque no sea fácil, es posible lograrlo.

“Nosotras necesitamos decir lo que nos pasa. El problema es que nos estamos acostumbrando a guardarnos todas las cosas, porque nuestros abuelos y nuestros padres nos enseñaron que no debíamos hacerlo porque era demostrar debilidad”, dijo Herrera.

Mocci utilizó una cuenta en la red social Twitter para insultarla después de concluida su intervención dentro de un proceso que se seguía a un expresidente en la Corte Suprema de Justicia.

Él dijo que “sentía que el expresidente Endara no hubiese acabado conmigo porque era una asesina, sinvergüenza y varillera”, agregó Herrera, quien decidió interponer las denuncias correspondientes considerando que las redes sociales son importantes, son usadas por las nuevas generaciones para comunicarse y es necesario aprender a usarlas con responsabilidad.

El mensaje que el médico no tuvo cómo sustentar lo condenó por calumnia e injuria a 500 días multa, que representan $10 mil al Tesoro Nacional, en abril de 2021. Aunque no se le pudo probar el delito de violencia de género, para la ingeniera es más importante que quede claro que puedes adversar políticamente a una persona, pero no decir cosas que no sean ciertas, que no tienes como comprobar, y mucho menos a una dama.

Lo hizo, además, porque es madre, abuela, política, docente y productora. “No sé si puedo estar en un restaurante y a cualquiera se le ocurre decirme lo que le da la gana porque vio el escrito. No puedes usar tus redes sociales para este tipo de cosas, porque así se destruye la identidad de hombres y mujeres de este país”, advirtió.

Paralelamente, en el mismo periodo en que se procesaba a un expresidente en la Corte Suprema, el ingeniero Duver Vega suplanta la identidad de la ingeniera en otra red social.

Mediante una cuenta con el nombre y la imagen de la política panameña, decía improperios, que prefiere no mencionar por respeto a ella misma y a la sociedad panameña.

“No solo utilizaron mi nombre, sino también agarraste mi foto de perfil y suplantas mi identidad”, afirmó Herrera. Además, se introducía en la cuenta original de la ingeniera y la bloqueaba.

Herrera interpuso la denuncia y solicitó una autorización para que la red social diera el nombre de la persona que operaba la cuenta. Y cinco meses después conoció la dirección de la persona que estaba detrás de la cuenta. Con esa información, el Ministerio Público acudió a las telefónicas donde dieron con la ubicación de la persona.

Posteriormente realizaron un allanamiento en Panamá, donde encontraron más de 12 celulares y discos duros con una gran cantidad de información.

Los forenses se percataron de que la misma persona que suplantaba la identidad de la ingeniera tenía tres o cuatro cuentas más. Herrera explicó que Vega le daba seguimiento a las entrevistas y escritos suyos en medios de comunicación.

“Hay que estructurar, que podemos decirte a ciencia cierta que hay que hacer un estudio de cómo se organizaron grupos para afectarme a mí y a otros”, dijo.

Duver asumió la responsabilidad de sus acciones por violencia de género y pidió disculpas, pero fue condenado a 48 meses de prisión la semana pasada.

“Estas dos sentencias no son un triunfo de Balbina Herrera. Son un triunfo de las mujeres y de los que no tienen voz... Nos corresponde hablar de la violencia”, concluyó Herrera.