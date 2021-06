MP investigará vacunación clandestina en Coco del Mar; presidente Cortizo reacciona

El Ministerio Público (MP) investigará las denuncias sobre un "centro de vacunación" clandestina en un edificio en Coco del Mar y donde se aplicaban dosis de la vacuna contra covid-19; esto luego de la denuncia formal presentada por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

“Seremos enérgicos y se sancionará a quienes resulten responsables de este delito”, escribió Sucre en su cuenta de Twitter.

Javier Caraballo, procurador encargado de la Nación, expresó a los medios que la denuncia del ministro Sucre fue remitida a la Fiscalía correspondiente.

"De haber funcionarios involucrados se destituirán y debemos ver la pena que le corresponde por parte del juicio que le darán" Francisco Sucre, ministro de Salud

“En el día de hoy se van a iniciar las diligencias de manera tal de que lleguemos a la verdad de estos hechos. Hasta este momento no podemos adelantar si hay algún delito porque apenas se acaba de presentar la denuncia. Lo importante es que ya el MP estará ejecutando los pasos a esclarecer”, resaltó Caraballo.

Hemos girado instrucciones para que se realice una investigación urgente y se interponga la denuncia ante las autoridades competentes en torno a la supuesta aplicación de dosis de vacunas COVID-19 de manera clandestina en un edificio en Coco del Mar. — Luis Francisco Sucre (@LPacoSucre) June 8, 2021

Las reacciones del ministro de Salud se dan luego que el diario La Prensa informara hoy sobre la aplicación de vacunas contra la covid-19 de forma clandestina en un edificio en Coco del Mar, una de las zonas más exclusivas de la ciudad capital.

El diario reportó que recibió una llamada que denunciaba como un laboratorio privado estaba vendiendo y aplicando vacunas contra la covid-19 a particulares, y en el que solo ayer, supuestamente se habrían vacunaron unas 17 personas.

Investigación del Minsa

El titular de Salud comentó que como entidad deben tener la realidad de los hechos que ocurrieron ayer, sobre quiénes son los responsables de todo lo que se ha estado suscitando y quiénes estaban presente.

“Ellos (las personas de la jornada de vacunación) hablaban de funcionarios del Minsa, entonces vamos a investigar si hay un vínculo y esperamos saber, a través del MP. No obstante, de haber funcionarios involucrados se destituirán y debemos ver la pena que le corresponde por parte del juicio que le darán”, señaló el ministro de Salud.

Sucre indicó que no logró identificar a ninguna de las personas que salieron en las fotos publicadas por el diario La Prensa, durante la jornada de vacunación.

Aclaró que en este momento las casas farmacéuticas de vacunas contra covid-19 solo están vendiendo a los Gobiernos directamente. Y que, hasta ahora el Minsa, a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas no ha recibido documentación para aprobar permiso a ninguna empresa privada para que traiga vacuna.

El ministro de Salud reveló que ayer se realizó una inspección superficial, donde fue el director regional del aérea, sin embargo, en el día de hoy, por orden de la Procuraduría se harán las investigaciones formales.

"Lamentablemente esto abre especulaciones para todo, hay posibilidades que las vacunas no se han reales. En otros países se han estado llenando frasquito e inyectando supuestas sustancias, pero no sabemos realmente a que nos estamos enfrentando. Esto es tan peligroso que no sabemos qué era lo que se estaba inyectando, todo podría ser una estafa", apuntó Sucre.

Cortizo reacciona

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, durante un acto gubernamental, comunicó que las vacunas que están bajo su administración nadie debe pagar por ellas.

VACUNACIÓN // El presidente, visiblemente disgustado, afirmó que el Gobierno está preparado para vacunar de manera legal, no ilegal. pic.twitter.com/GaYtajJAhB — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) June 8, 2021

“Yo me siento bastante disgustado, pero a la vez tranquilo por el enorme esfuerzo que hicimos en conseguir y negociar a tiempo las vacunas adecuadas para los panameños y panameñas, desde julio pasado. Eso ha hecho que tengamos suficientes vacunas para todos”, apuntó el mandatario.