Ganaderos exigen solución inmediata a huelga de Estrella Azul

Estrella Azul compra 125 mil litros de leche diarios a los productores. Archivo | La Estrella de Panamá

Los productores de leche, jornaleros, puntos de comercialización, cooperativas de préstamos y de insumos y toda una cadena agroalimentaria que depende del sector productor de leche, están en aprietos ante la huelga laboral indefinida convocada por el Sindicato Industrial de Trabajadores de la empresa Estrella Azul, que exige un aumento de salario. Tras siete días de iniciado el paro de trabajadores, los productores miran con suma preocupación la continuidad de la medida del sindicato.

En los primeros días han sorteado las consecuencias ofreciendo a otras empresas la producción de leche que ha dejado de adquirir Estrella Azul. Pero de continuar los trabajadores con el paro, las otras empresas procesadoras de lácteos no tendrán capacidad ni para almacenar ni para procesar la leche que contrataba Estrella Azul.

Gerardo González, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), solicitó una solución inmediata a la huelga laboral. “La preocupación de nosotros es que llegue un momento en que (las otras empresas) digan no puedo comprar la leche porque no puedo procesarla al no tener la capacidad de hacerlo”, dijo González.

Los ganaderos no solo temen a las pérdidas económicas, sino también sanitarias. Estrella Azul es una empresa que compra diariamente 125 mil litros de leche, que pagan semanalmente a los productores para que estos puedan cancelar los salarios a los jornaleros para el sostén de sus familias. Se estima que alrededor de 6,250 personas, entre productores, jornaleros y familiares estarían siendo afectados de no cesar el paro laboral del sindicato de trabajadores en la mayor brevedad posible.

“Lo que pedimos es que se llegue a un arreglo lo más pronto posible, que se alcance un acuerdo de inmediato. Esa huelga no queda entre el sindicato y la empresa, sino que tiene repercusiones más profundas”, concluye González. La situación es considerada “mortal” para los productores, porque el ganado puede enfermar si no se ordeña todos los días.

“Al dejar de ordeñar, las vacas podrían sufrir mastitis y se corre el riesgo que el animal pierda la ubre. Muchas vacas pueden dejar de servir para la producción de leche...”, explicó Alberto Martinelli, productor de leche y de carne de la provincia de Veraguas.

En el negocio de producción lechera, cuando una vaca inicia la curva de producción tiene que ordeñarse todos los días hasta que finalice su periodo. Otro punto que complica a los productores de leche es que el producto puede dañarse rápido, con mucha facilidad.

La huelga de carácter “indefinida” ocurre en un momento en el que el sector estaba experimentando una pequeña recuperación después de una temporada de importantes importaciones y afectaciones del cambio climático, indicó Fernando Santos, coordinador de la cadena agroalimentaria de leche bovina.

A diferencia de otros sectores económicos, las restricciones de movilidad impuestas para reducir el contagio del virus SARS-CoV-2 ha favorecido el consumo de productos lácteos, porque los niños y los adultos han estado más tiempo en sus casas, agregó Santos. La huelga, sin embargo, podría revertir el panorama.

El paro de labores, además, afecta la seguridad alimentaria de los panameños, considerando que la leche es un producto de consumo masivo, puntualizó Santos.

Nilo Murillo Robles, presidente post tempore de la cadena de agrolácteos, como creyente de la comunicación apuesta por la mesa de diálogo.

Murillo Robles considera que la comunicación del sindicato no ha sido la mejor y llama a los trabajadores a la sensatez y a pensar en la nación panameña.

“No podemos llevar a una empresa que aglutina a una gran cantidad de productores y obreros a una posición de quiebra, al decir es lo que queremos o si no nada”, advirtió.

A Murillo Robles le preocupa la situación de los productores, los jornaleros y sus familias, que dependen de esta actividad.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (Mitradel) ordenó la suspensión de la huelga para evitar mayores daños al sector productivo agropecuario y por ser la leche un alimento de primera necesidad.

La resolución del Mitradel ordena suspender la huelga declarada por el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Empresa Estrella Azul (Siteea), que inició el 25 de junio de 2021.

De acuerdo con el documento, se ordena la apertura de todos los centros de trabajo: Planta central de panamá, agencia de Tocumen, Colón, La Chorrera, Aguadulce y Boquerón. Pero los trabajadores del sindicato no han aceptado la decisión y mantienen el paro de labores.