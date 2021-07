Castillo expresó que la droga que se escapa por otras rutas que no sea la de Panamá muchas veces transita hacia el Norte, Europa y Asia

En Panamá no se cultiva, procesa y trafica droga porque se combate: Elías Castillo

El secretario ejecutivo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), Elías Castillo, defiendo que en Panamá no se cultiva, procesa y trafica droga porque se combate con capturas de miles de toneladas.

“Panamá no cultiva plantaciones de cocaína, Panamá no tiene laboratorios ni procesa la cocaína, Panamá no transita la cocaína, Panamá la combate”, reafirmó Castillo, en su intervención en la clausura del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad.

“Mi pregunta es: la droga que se escapa por otras rutas que no sea la de Panamá, donde se mercadea, quienes la mercadean, cuanto capital o dinero genera, que controles se tiene sobre esos dineros, esa droga muchas veces transita hacia el Norte, Europa y Asia, pero no escucho los rudos golpes que se dan en todos estos países donde llega ese flagelo de la muerte”, añadió.

En el 2020, las autoridades panameñas decomisaron 84,87 toneladas de droga, en gran parte cocaína, reportó la agencia EFE.

El ministro de Seguridad, Juan Pino, resaltó a mediados de abril pasado la lucha antidrogas del país, al informar entonces que los decomisos sumaban más de 35 toneladas, en su mayoría cocaína (61 %) y marihuana (21 %), en operaciones realizadas en un 91 % en el sector marítimo.