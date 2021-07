Panamá reporta 1,160 casos positivos de coronavirus

Para el día de hoy Panamá contabiliza 393,377 pacientes recuperados, 1,160 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 413,626.

A la fecha se aplicaron 13,722 pruebas, y se mantiene un porcentaje de positividad de 8.4%, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

En las últimas 24 horas se han registrado 7 defunciones y se actualizan 3 defunciones de fechas anteriores que totalizan 6,614 acumuladas, para una letalidad del 1.6 %.

Los casos activos al día de hoy suman 13,635. En aislamiento domiciliario se reportan 12,927 de los cuales 12,581 se encuentran en casa y 346 en hoteles. Los hospitalizados suman 708 y de ellos 584 se encuentran en sala y 124 en UCI.

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) destacó en su informe que para este jueves se aplicaron 1,724,646 dosis de la vacuna contra la covid-19.

Cuarentena total

Este domingo inicia una cuarentena total con restricción laboral y de movilidad en los distritos de Antón, Penonomé y Aguadulce en Coclé.

La medida partirá desde este sábado, a las 10 de la noche hasta el lunes 12 de julio, a las 4 de la mañana.

Desde el próximo lunes, los distritos Donoso en Colón; Gualaca, Chiriquí; Chepo en Panamá Este, iniciarán toque de queda, a las 10 p.m. hasta las 4 de la mañana. El cierre de los comercios se dará a las 9 de la noche.

En Las Tablas y Chitré el toque de queda se dará de 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. El cierre de los comercios en Las Tablas será, a las 7 de la noche y en Chitré, a las 9 de la noche.

Cerco sanitario

El Minsa levantó las medidas del cerco sanitario y cuarentena total de lunes a domingo a las comunidades de Ailigandí y Armila de la comarca Guna Yala. No obstante, se mantendrán con toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

Todas las actividades industriales y comerciales que operan e las provincias con toque de queda, podrán mantenerse abierta hasta una hora antes.

Se exceptúan de la disposición de la cuarentena total a las personas que acudan a vacunarse y al personal de salud que labora en esos lugares. También se incluye a los trabajadores de supermercados, minisúper, abarroterías, farmacias o droguería, y cocinas de restaurantes que tengan servicios domicilio de víveres, medicamentos y alimentos preparados.