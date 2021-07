La mitad de los abogados egresados no pasó el curso de inducción del Órgano Judicial

A pesar de que esto no es un impedimento para recibir la idoneidad, el presidente de la CSJ, Luis Ramón Fábrega, está preocupado por el promedio y el porcentaje que no aprobó el curso del Instituto Superior de la Judicatura, 'la preparación no es la óptima', dice, pero tampoco hay apoyo de gremios, universidades y otros poderes del Estado para modificar la ley