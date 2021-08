Caso 'pinchazos': exabogado de Juan Carlos Navarro se suma al equipo de querellantes

Los querellantes en el juicio seguido al expresidente de la República Ricardo Martinelli, anunciaron este lunes la inclusión del abogado Nicomedes Castillo a su equipo de abogados.

Castillo era, en este mismo proceso, abogado del exalcalde capitalino Juan Carlos Navarro, quien desistió continuar como querellante en este caso.

Balbina Herrera, una de las querellantes del caso, confirmó que Castillo se incorpora desde este lunes 2 de agosto como parte del equipo de abogados "porque definitivamente, a pesar de lo que se pueda decir, cada día se consolidan más los delitos que se cometieron, las escuchas y seguimiento ilegales, pero sobre todo, un presidente y un Consejo de Seguridad que no respetó la estructura del Estado panameño".

Detalló que la inclusión del abogado Castillo al caso se da porque solamente están Herrera Morán Delegado y Herrera Morán padre, además de Johans Jaramillo y Cecilia Torres, "y se necesita ese apoyo porque se están leyendo todos los cuadernilos y es importante porque esto es sumamente agotador".

La querella la integran además los abogados Omar Sing Hernández, Roberto Garrido y Jhair Sing Toribio.

Herrera manifestó que necesitan que más abogados que hayan estado vinculados al caso estén con los querellantes.

Justo antes de las declaraciones de Balbina Herrera, el expresidente Martinelli, al salir de la audiencia, se limitó a decir que ya estaba aburrido de este proceso y que el caso se va a caer y que presentarán pruebas contundentes para ello.

Al respecto, Herrera señaló que el señor Martinelli está viviendo en un mundo de irrealidad y de ilusiones.

"Pareciera que él no sabe lo que está ocurriendo a su alrededor. En el juicio pasado no se leyeron los cuadernillos y allí se consolida todo lo que se hizo en el Consejo de Seguridad, él se aburre, pero cómo no se aburría cuando estaba de presidente del Consejo de Seguridad, que se reía de todas las grabaciones que se tenían", indicó.

Y añadió: "Que ponga los pies sobre la tierra, porque lo que él hizo tiene que sentar un precedente en este país".