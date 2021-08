Estrategias de campañas políticas de adversarios de Martinelli fueron interceptadas, según abogado querellante

La audiencia contra el ex presidente Martinelli continúa con la lectura de los cuadernillos que tiene como prueba la Fiscalía.

Comunicaciones a través de correos electrónicos de adversarios políticos del ex presidente Ricardo Marinelli, habrían sido interceptados en el 2013, afirmó el abogado querellante en el caso pinchazos, Nicomedes Castillo, en la continuación del juicio al ex mandatario.

Castillo explicó esta tarde que la audiencia por este caso sigue su curso, sobre todo con los que es la lectura de los correos electrónicos que se ingresaron en su momento en el cuadernillo número dos.

Detalló que en la mañana de hoy se han leido aproximadamenet unas 25 a 30 fojas, que incluyen correos muy importantes, sobre todo, correos que datan del año 2013 "en los que se pueden evidenciar en su contenido que son estrategias de campañas políticas de adversarios en su momento, del señor Ricardo Martinelli".

"Lo que nos preguntamos es qué hacía el Consejo de Seguridad dándole seguimiento o interceptando este tipo de información o para quién sería útil, es la pregunta que debería hacerse el Tribunal de Juicio", exclamó Castillo.

En tanto, Ronier Ortiz, uno de los abogados de la defensa del ex presidente Martinelli manifestó que la Fiscalía se ha saltado la lectura de algunas páginas de los cuadernillos, a lo que la defensa ha hecho sus objeciones, "toda vez que esta documentación es espúrea, que no tiene origen, es una documentación que han tratado de ponerle sello para hacer ver que la Fiscalía los produjo, lo que es totalmente falso".

Cuestionó que el lunes una fiscal se saltó de leer 200 hojas diciendo que no veía absolutamete nada; sin embargo, otros documentos con letra mucho más pequeña los veía con claridad.

"Eso es una burla a la justicia, una burla al Tribunal, a la defensa y es un irrespeto a Ricardo Martinelli. Seguimos en este ejercicio ilógico de continuar con un caso que se les cayó una vez y que se le va a volver a caer, porque nunca han tenido un caso", dijo.

Expresó que al no leerse esas 200 páginas el Tribunal fue enfático en decir que lo que no se lee no entra a valoración por parte del Tribunal.

"Fue un acto de deslealtad, de que para unas cosas sí pueden leer y para otras no, o que un día un fiscal ve y al otro día sean ciegos. Fiscales haciendo trampa, qué necesidad se tiene, señor Procurador, pélele el ojo a este grupo de fiscales maleantes que tienen esta audiencia", señaló.

En tal sentido, el abogado Nicomedes Castillo manifestó que los adjetivos que le quiera poner el abogado Ortiz a la Fiscalía, es algo muy personal que no entraría a debatir, y destacó que simplemente son estrategias que se utilizan en todo proceso penal.

Enfatizó que las pruebas son de la Fiscalía y el Tribunal de Juicio ha dejado claro que lo que no se lee no entra como prueba al juicio.

¿¡Lo que no se lee, a quién le perjudicaría?, preguntó Castillo y respondió que le perjudicaría a la Fiscalía.

"Entonces aquí no hay ninguna maleantería como lo ha tildado el licenciado Ortiz, más bien, yo diría que los adjetivos utilizados por él son bastante irrespetuosos para la Fiscalía", señaló Castillo.