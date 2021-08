Abogados de imputados en el caso 'Blue Apple' piden el sobreseimiento de sus defendidos

La audiencia del caso "Blue Apple" continuó este lunes con los alegatos de los involucrados en este caso, muchos de los cuales han pedido el sobreseimiento de sus defendidos, mientras que otros han pedido la prescripción del caso.

El pasado jueves 5 de agosto inició la audiencia preliminar de este caso en el que hay 51 imputados por el supuesto blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios públicos, asociación ilícita y contra la fe pública.

Más de 25 de los 39 abogados de la defensa particular de los 51 imputados en este proceso, han sustentado sus alegatos.

Basilio González, abogado del ex ministro de Obras Públicas, Jaime Ford manifestó que expuso que su representado no tiene en ese expediente de 352 tomos, ni siquiera de manera indiciaria, una prueba que lo vincule a esa investigación.

"Hemos solicitado que sea sobreseído de manera definitiva, toda vez que para que exista un llamamiento a juicio debe existir un hecho punible y la vinculación de esa persona con ese hecho punible, que aquí en este expediente no ha sido demostrado y no lo puede ser", afirmó.

En tanto, Luis Carlos Gómez, abogado del exdirector de Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Jorge "Churro" Ruíz, indicó que discrepan con la posición y teoría del caso de la fiscalía y aseguró que los defensores tienen su teoría de defensa.

"A mí no me corresponde decir si es correcta o no, nosotros discrepemaos de la posición de la Fiscalía, pero es la señora juez la que en su momento le corresponderá decidir si sobresee, llama a juicio y eventualnmente pues llegar a una audiencia de fondo", enfatizó.

Se espera que este martes culmine la sustentación de alegatos por parte de los abogados defensores que aún quedan por intervenir, por lo que de ser así, a partir de esa fecha la jueza Baloisa Marquínez tendrá un plazo de hasta 30 días para tomar una decisión de llamar o no a juicio a los imputados.