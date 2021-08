La variante Delta hace tambalear la cuota de cobertura para alcanzar la inmunidad colectiva

Las autoridades sanitarias han avanzado en el proceso de vacunación con 55% de la población con la primera dosis. Archivo | La Estrella de Panamá

Una variante de la covid-19, que supuestamente es originaria de Colombia, y que ha sido denominada B1.621, predomina en el 35% de los casos positivos reportados en Panamá. En otro 17% la Gamma (Brasil), 13% la Lambda (Perú), 10% la Alfha (Reino Unido) y 9% la A2.5 (Panamá). Mientras que la variante Delta (India) tiene menos de 2% de los casos, indicó Juan M. Pascale, director general del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges).

Pero, la aparición de la variante Delta de la Covid-19 puede enredar el escenario de pandemia en el país al elevar más allá del 70% el umbral de la inmunidad colectiva.

Leonardo Labrador, jefe nacional del departamento de epidemiología, explicó que la introducción de la cepa tambalea las previsiones de cobertura que debe alcanzar la vacunación para lograr la inmunidad de grupo.

Aunque, se ha avanzado con la vacunación en un 55% de la población con la primera dosis, la esperanza de las autoridades de salud era alcanzar la inmunidad con un 70%, pero ahora debe ser un 85% ó 90%. Así lo detalló Labrador.

Juan Miguel Pascale, director del Instituto Conmemorativo Gorgas Archivo | La Estrella de Panamá

El pronóstico era alcanzar la inmunidad de grupo, que se obtiene a través de la inmunización o de la exposición natural al virus y que limita la propagación del virus porque un número mayoritario de personas está protegida, en el último trimestre del año.

Para este propósito, Panamá ha contratado 9.1 millones de dosis, pero todo dependería del suministro continuo de las casas farmacéuticas. “Pero, como son dosis dependiente de las casas farmacéuticas estaríamos nosotros tratando de buscar ese 90% entre el último trimestre o el primero del año”, dijo el médico.

Labrador agregó que para alcanzar el 85% ó 90% esperan que se completen los estudios de vacunas en menores de 12 años. Para Pascale sería ideal poder vacunar a los niños.

“Hasta donde veo los resultados es posible que a fin de año se apruebe la vacuna para niños de 5 a 11 años. Eso sería una buena noticia si los estudios son positivos porque eso ayudaría a tener una alta proporción de vacunados en el país. Incluso, sería bueno promover la presencialidad en las escuelas”, dijo el director del Icges.

El Dr. Leonardo Labrador, jefe nacional de Epidemiología del Minsa. Archivo | La Estrella de Panamá

“Debemos crear una campaña pro vacunación. Hay gente que está en contra de las vacunas. Yo creo que si usted no quiere vacunarse, no lo haga, pero no dé información falsa” JUAN M. PASCALE, DIRECTOR GENERAL DEL ICGES

La llegada de Delta

Las autoridades apuestan a que la variante Delta ingresó al país entre la primera y segunda semana de julio de 2021. Pero, no fue sino en agosto cuando se detectaron los primeros casos.

La hipótesis que establecen las autoridades sanitarias apunta a que la variante ingresó al país por el área de Costa Rica. Aunque, los expertos también barajan la tesis del ingreso por el Aeropuerto de Tocumen procedente de Colombia, Brasil o Perú.

Al momento se han identificado 24 casos, 15 eran de turistas. Once de los turistas entraron por Tocumen y 4 por los puertos de Cristóbal y Colón. Otros nueve positivos eran de trasmisión en la comunidad.

El primer caso de infección comunitaria se registró en la provincia de Chiriquí, en Dolega. Además, se encontró un caso de un extranjero que ingresó al país, en la provincia de Bocas del Toro. En el resto del país, en Colón se han reportado dos. Hay también en la ciudad capital, en Panamá Oeste y en Herrera, aseguró el jefe nacional de epidemiología.

La variante delta es dos veces más transmisible que el coronavirus original y quienes sean contagiados tienen tres veces más riesgo de quedar en cuidados intensivos y dos veces más de posibilidades de fallecer, añadió Pascale.

El coronavirus original tiene la capacidad de contagiar a dos o tres personas, pero la delta entre 4,6 y 8 personas. No obstante, en los casos registrados en el país aún no se ha percibido la agresividad de la variante. No ha habido pacientes graves ni muertes. Por lo pocos casos aún no se puede determinar cuál será el comportamiento de la variante.

Esta variante reduce la inmunidad, pero muy poco. Si normalmente Pfizer tenía una efectividad del 94% y 95% para evitar la infección con esta variante la probabilidad se reduce entre 79% y 88%. La eficacia de la vacuna para impedir la infección es menor, si inicialmente era del 95% ahora es del 88%, afirmó Pascale.

El director del Icges explicó que al momento la variante es sensible a la respuesta inmune inducida por las vacunas. Las personas que están inmunizadas con Pfizer tienen 96% de efectividad para evitar hospitalización y muerte. Mientras que la de Astrazeneca tiene una efectividad de 92%. “Las vacunas que tenemos en el país tienen una alta efectividad de bloquear y controlar la virulencia de la variante…”, agregó el director del Icges.

Esto quiere decir que la persona puede enfermarse, le puede dar un cuadro sintomático, pero leve, como si fuera una gripe, un catarro, pero la vacunas va a impedir que quede hospitalizado, en cuidados intensivos o que fallezca.

La recomendación de los expertos es acudir a la vacunación. La variante puede causar más muertes y enfermedades graves si no se está vacunado. Actualmente, en Estados Unidos hay lugares donde los hospitales y cuartos de intensivos se están saturando por la propagación de la Delta.

La mayor propagación de casos con pronósticos severos está ocurriendo en sitios con bajas tasas de vacunación. Incluso, personas más jóvenes y niños se están infectando, es decir, que realmente la variante tiene mayor posibilidad de causar una patología que todas las anteriores.

La dosis de refuerzo

Una de las opciones que están a la mesa es la posibilidad de colocar una tercera dosis. Hay casas farmacéuticas, entre ellas Pfizer, que están realizando los estudios, pero aún no son concluyentes. Pero, se estima que para el mes de octubre de 2021, los resultados determinen si se amerita o no una tercera dosis.

Periódicamente se están originando variantes como una medida del virus de escapar a la respuesta de defensa. Y, de acuerdo a los expertos consultados, lo ideal es potenciar la respuesta inmune. “Debemos crear una campaña pro vacunación. Hay gente que está en contra de las vacunas. Yo creo que si usted no quiere vacunarse, no lo haga, pero no dé información falsa…”, recomendó Pascale.

En el mundo, se han colocado más de 4 millones de dosis y los eventos adversos son mínimos. En Estados Unidos, por ejemplo, donde existen mayores investigaciones y datos, el 95% de casos de hospitalización son de personas no vacunadas. Al final, el mensaje es: “Las vacunas protegen de un cuadro grave”, concluyó el director del Icges.

Variantes

Al menos cinco variantes del nuevo coronavirus predominan en Panamá

35% de los casos reportados tienen en común la variante B1. 621, que originaria de Colombia.