La medida de enviar a casa, con licencia sin sueldo, a los funcionarios que no se hayan vacunado, no debe aplicarse porque es inconstitucional, aseguró Alejandro Haynes secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep).

Fenasep: Es inconstitucional enviar a funcionarios no vacunados a casa con licencia sin sueldo

El presidente Laurentino Cortizo amenazó con mandar a casa, con licencia sin sueldo, a funcionarios que no quieran vacunarse. Archivo | La Estrella de Panamá

Sin embargo, el dirigente de la Fenasep advirtió que serán capaces de recurrir a la justicia panameña a presentar las respectivas demandas, de conocerse que se haya dado algún caso de este tipo en contra de servidores públicos.

“El presidente (Laurentino Cortizo) no se está asesorando, o los que lo están asesorando lo están haciendo muy mal, porque permiten que cometa esta clase de errores, porque no puede mandar a nadie con licencia sin sueldo, porque esa no es una facultad del mandatario”, destacó Haynes.

A juicio del dirigente de los trabajadores del sector público, el gobierno ha retrocedido en su intención de querer aplicar la obligatoriedad de la vacunación a los funcionarios.

Según Haynes, las declaraciones de Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), demuestran que el gobierno está desistiendo de esta medida porque ha calado la molestia de la Fenasep y de los actores sociales.

Ante la controversia desatada en redes sociales por las declaraciones del presidente Laurentino Cortizo, por la intención de ordenar licencias sin sueldo a los funcionarios que no se vacunen, el ministro Paredes salió a enfrentar las críticas argumentando que la iniciativa del gobierno es hacer barridos en las instituciones.

Haynes aplaudió esta iniciativa de los barridos en las instituciones, porque asegura que la postura de la Fenasep no es ir en contra de la vacunación de los funcionarios, sino que la queja radica en la forma como se pretendía hacer.

Rafael Mezquita, asesor presidencial, explicó que 22 mil funcionarios no han recibido la vacuna contra la covid-19. Agregó que 210 mil funcionarios tienen la primera dosis y otros 145 han completado las dos dosis.

“En totalidad, 232 mil funcionarios, o sea, si restamos 210 que llevan una vacuna solamente, tenemos 22 mil que no se han puesto ninguna vacuna”, dijo Mezquita al programa “Radiografía”, de RPC Radio.

“No tienen ningún derecho de no estar vacunados ni de contagiar a otra gente... La obligación de todo funcionario es vacunarse”, dijo Cortizo, presidente de Panamá.

Las declaraciones del mandatario panameño encendieron el debate. Alfonso Fragela, abogado, dijo que obligar a los servidores públicos a vacunarse constituía una clara violación a los derechos humanos, especialmente el derecho al trabajo.

En Panamá, la gran mayoría de las personas que quedan hospitalizadas porque experimentan complicaciones con el virus de la covid-19 no está vacunada. Mientras que una pequeña cantidad solo cuenta con la primera dosis.

De acuerdo con datos del informe de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), del 100% de los pacientes hospitalizados, un 75% no había sido vacunado. Mientras que el 19% había recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19. Otro 6% de los pacientes tenía las dos dosis.

El 93,4% de las personas que han muerto por covid-19 no ha sido vacunado. Un 6% tenía la primera dosis y solo 0,6% tenía las dos dosis. Las personas que fallecieron con las dos dosis de vacunas tenían comorbilidades muy complicadas, como inmunosupresión (cáncer terminal), edad avanzada y enfermedades no controladas.

“Definitivamente la persona no vacunada tiene más riesgo de morir y de caer hospitalizada, y es que no solo basta una dosis. Necesitamos colocarnos nuestras dos dosis de vacunas para poder estar protegidos como debe ser, con un sistema inmunológico activado”, concluyó Leonardo Labrador, jefe nacional de Epidemiología.