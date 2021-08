'Escuelas no tienen ni agua': docentes rechazan vuelta gradual a aulas ordenado por Meduca

A pesar de que este miércoles, Maruja Gorday de Villalobos, titular del Ministerio de Educación (Meduca) comunicó que a partir de la fecha, es decir, es mismo día, los docentes, supervisores, directores y funcionarios administrativos deben retornar de forma gradual y segura a los centros de escolares del todo el país, el gremio magisterial Acción Magisterial Unida de Panamá, pidió este jueves aclaraciones y estudios que respalden la decisión.

En conferencia de prensa, los docentes indicaron que el Meduca primero debe definir la modalidad en la que laboraran los docentes si de forma presencial o a distancia, ya que aseguran que muchos colegios no hay internet ni agua potable, esta última vital como medida de protección anticovid.

"Si vamos a las escuelas es para atender a los estudiantes de manera segura y simultánea", indicaron en conferencia en prensa los docentes.

Señalaron que cuando se determinaron las clases a distancia y se diera el retorno, el distanciamiento sería de 2.00 metros, pero que ahora con el anuncio del miércoles, la ministra Gorday de Villalobos, sin un respaldo científico dijo que la distancia en las aulas será de apenas a 1.00 metros, lo que podría aumentar la posibilidad de contagio, una vez los estudiantes retornen a clases.

Los representantes de Acción Magisterial Unida de Panamá, detallaron tres puntos:

Que el pronunciación del Meduca es una condición centralista que revela el fracaso de este Gobierno en comprometerse de verdad con la educación de los jóvenes de este país. Por un lado, el gobierno dice que hay que tener cuidado con la variante Delta, y por otro, lado disminuye el distanciamiento en el aula y fuerzan sin garantizar la presencialidad. Hay una colisión entre el comunicado de regreso a las escuelas a partir de la fecha versus el Decreto 25 y y el Decreto 435.

Según el gremio, los docentes están sufragando el internet desde sus hogares, ya que los centros escolares no tienen, y cumplen con sus obligaciones, ya que durante el ultimo trimestre de 2020 y el primero de 2021 entregaron promedios finales.

Agregaron que los estudiante necesitan todas las medidas de bioseguridad para regresar a las aulas, tal como lo dice el decreto. Aún falta un 10% de los docentes por vacunar, los estudiantes menores de 12 años, no están en el cronograma de vacunación. además los centros escolares no cuentan con insumos ni personal administrativo ni recursos financieros entre otros aspectos, "no tienen las condiciones y (Meduca) ellos lo saben", sentenciaron los docentes.

La Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) también manifestó su rechazo a través de Fernando Ábrego, quien dijo a través de TVN Noticias que el Decreto 435 establece que dentro de los requisitos para ir a la presencialidad están la certificación del Ministerio de Salud (Minsa) debe cumplir con dos fases que incluye todas las medidas de bioseguridad.

Aunque el docente reconoce que la falta de conectividad ha causado deserción escolar y es necesario retornar a las aulas, está debe ser en forma segura.

Cifras citadas por Acción Magisterial Unida de Panamá revelan que hasta enero de 2021, unos 1,436 centros escolares no cuentan con internet, unos 880 no tienen fluido eléctrico, hay 201 proyectos escolares sin terminar, debido a las irregularidades señaladas, los docentes están haciendo un llamado de asamblea general para este sábado, 21 de agosto.