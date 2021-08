CSS afirma que funcionarios vinculados con proveedora de prueba Sofía no han tenido relación con mesa conjunta para compra de insumos

La CSS afirmó que ni Iván Israel Ibarra Soto y el Dr. Rolando Bissot; médico activo en la entidad, no participaron, no tienen, ni han tenido nunca, relación directa ni indirecta con la mesa conjunta CSS-MINSA para la adquisición de insumos médicos en medio de la pandemia.

La afirmación de la CSS surge luego de que la CSS iniciara un proceso de investigación interna para evaluar el potencial conflicto de interés de estos dos funcionarios, que prestan servicios en instituciones de salud asociadas a la entidad.

Se trata de una investigación para determinar la posible comisión de faltas a la ética por parte de estos funcionarios de la institución, en el proceso de compra de pruebas Sofía para la detección de la COVID-19, en el año 2020 a la empresa Jers Medical Panamá, Inc.

En un comunicado la CSS detalló que el proceso interno comprobó, que Iván Israel Ibarra Soto solicitó licencia sin sueldo, por un año, en enero de 2021, la que entró a regir a partir del 1 de febrero. Posteriormente presentó su renuncia en julio de 2021.

De igual manera, la entidad informó que el Dr. Rolando Bissot es médico activo en la CSS; sin embargo, no tiene mando ni jurisdicción, no ejerce cargo administrativo, ni ha tenido acceso ni injerencia en los procesos de compra y no formaba parte de la Junta Directiva de la empresa en mención, al momento del intercambio comercial.

No obstante, explicó la CSS que el caso del Dr. Bissot se mantiene en investigación para establecer si existe algún tipo de falta en la que podría haber incurrido.

Según la institución, de acuerdo con el análisis de las órdenes de compra, ninguno de los trabajadores de la CSS, mencionados como integrantes de Jers Medical, pertenecían a la empresa en el momento que la mesa conjunta MINSA-CSS adjudicó la compra.

Destacan que al momento de realizarse la compra de insumos, la empresa mantenía otra junta directiva, distinta a la que hacen referencia actualmente.

"En este momento, la empresa no mantiene ningún tipo de relación comercial con la CSS y el hecho de tener al Dr. Bissot en su junta directiva, le imposibilita participar en alguna relación comercial con la institución", indicó la institución.

La CSS aclaró que las personas investigadas no participaron, no tienen, ni han tenido nunca, relación directa ni indirecta con la mesa conjunta CSS-MINSA para la adquisición de insumos médicos en medio de la pandemia.

"Esta institución reitera que se mantiene vigilante para garantizar que todos los procesos de compras se realicen apegados a las normas vigentes y a los principios que establece el Código Uniforme de Ética, que se complementan en nuestro Manual de Ética y Conducta".

La entidad indicó que la investigación interna sigue su curso y se apegará al debido proceso requerido.