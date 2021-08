La entidad dijo que en diciembre de 2020, cuando se efectuó la licitación, los funcionarios Iván Ibarra y Rolando Bissot aún no formaban parte de la junta directiva de la empresa. Explica que ambos no ocupan cargos en la mesa de contrataciones. La investigación continúa

CSS no encuentra conflicto de intereses en licitación de Jers Medical

Lcda. Kathia Quiel Carreira, Ana Patricia Cuestas Polanco, y Roberto Crespo CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) no encontró conflicto de interés en la licitación adjudicada a la empresa Jers Medical Panamá para la compra de insumos que se realizó a través del procedimiento de emergencia en la mesa conjunta de la entidad y el Ministerio de Salud.

En dicha empresa figuran en la junta directiva dos funcionarios de la entidad: el licenciado Iván Ibarra, quien el 21 de julio 2021 presentó renuncia al cargo como planificador y gestor de capacitación II en Colón, y el doctor Rolando Bissot, quien ejerce como cirujano general de la CSS en el hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

La conclusión preliminar fue dada a conocer en conferencia de prensa este martes luego de que la entidad realizara una investigación para determinar el posible conflicto de intereses. La conclusión fue que los dos funcionarios que forman parte de la empresa, investigada por posible conflicto de interés, no son parte de la mesa conjunta donde se toman las decisiones de compra de la entidad y que sus cargos no tienen injerencia directa en la toma de decisiones en la CSS.

Jers Medical se hizo de una licitación en diciembre de 2020. De acuerdo con la licenciada Ana Cuestas, directora nacional de Compras de la CSS, a Ibarra se le concedió una licencia sin sueldo por asuntos personales por un año a partir de enero de 2021.

El 4 de febrero de 2021, en acta de reunión extraordinaria celebrada el 1 de febrero de 2021, Iván Ibarra ingresó a la directiva de Jers Medical en el cargo de secretario, en reemplazo de Daniel David Durán.

En esa misma reunión se nombró al doctor Bissot como nuevo director y vicepresidente de la empresa y a Elba Vargas como tesorera.

Los funcionarios que efectuaron la investigación, no obstante, no respondieron sobre un posible tráfico de influencias en el trámite de licitación, excusaron que ambos funcionarios no cuentan con injerencia directa en la toma de decisiones de la CSS, aunque indicaron que las investigaciones continúan.

Para la CSS el hecho de que la empresa presentó la oferta con una directiva en la que no aparecían los nombres de los servidores públicos –y que un mes después fue modificada– no levantó sospechas pues en ese momento no formaban parte de la planilla estatal.

La CSS indicó que la compañía participó en 2020 con una solicitud para cotizar en la que se le adjudicaron insumos de laboratorio el 10 de diciembre de ese año. “En ese momento la empresa presentó la oferta, se revisó por los miembros de la mesa sobre la parte legal, financiera y técnica”, indicó Cuestas. En la primera, la empresa presentó la composición de la directiva del Registro Público y verificaron que en ese momento ellos no eran parte de la planilla de ninguna de las entidades.

Jers Medical forma parte del consorcio PTY Covid Free que en junio pasado se hizo de una licitación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para practicar pruebas de hisopado y antígeno a los viajeros. Dicho proceso de licitación inició en mayo, cuando la nueva composición de la junta directiva estaba vigente.

De acuerdo con Kathia Quiel Carreira, directora de la Secretaría Técnica de Responsabilidad y Soporte Institucional de la CSS, posterior al evento de la CSS no se había dado adjudicación a la empresa ni se han contratado los servicios de esta por parte de la CSS.

En la conferencia de prensa, Roberto Crespo, director ejecutivo nacional de Recursos Humanos CSS, dijo que no se ha iniciado un proceso disciplinario alguno, pues antes debe haber una averiguación previa que lo justifique.

Este medio intentó contactar al doctor Bissot, pero se encontraba en una cirugía.