Diputados flexibilizan normas para distribución y fiscalización del financiamiento público electoral

Araúz: “El Tribunal Electoral no está de acuerdo en que ninguna de esas reformas plasmadas en el Código Electoral vigente, sean derogadas”

El próximo miércoles se iniciará la discusión del segundo bloque de este proyecto de reformas. Cedida

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE); Heriberto Araúz calificó como un “retroceso” la decisión de la mayoría oficialista de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, de eliminar algunos artículos del proyecto 544 de reformas al Código Electoral relativas al financiamiento público, cuyo primer bloque fue aprobado ayer en primer debate.

Según el magistrado Araúz, en la aprobación de este primer bloque que va del artículo 1 al 75, hay algunos retrocesos en relación al proyecto de reformas aprobado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) y con el actual Código Electoral vigente.

Araúz cuestionó que no se le haya dado la oportunidad al TE de sustentar algunas objeciones de los magistrados tras la eliminación de 17 artículos del proyecto de reformas.

"La eliminación de esos 17 artículos relacionados en su mayoría con el financiamiento público, representan un retroceso en comparación con lo aprobado en las reformas electoral de 2017, contenidas en Código Electoral actual", insistió..

Dentro de las modificaciones aprobadas, se eliminó el artículo l8 del proyecto que garantizaba la paridad de género, es decir, 50% hombres y 50% mujeres en las candidaturas para las convenciones de los nuevos partidos políticos.

De igual manera, se eliminó el artículo 36 del proyecto relativa al enlace de los partidos o candidatos de libre postulación para el día de las elecciones y durante el escrutinio. El TE se opuso a su eliminación porque contiene la propuesta de quitarle el fuero penal electoral del que gozaban los enlaces.

Además, se eliminaron los artículos del 41 al 53 relacionados con el financiamiento público pre y post-electoral , a lo que se opuso el TE ya que estos articulados fijaban normas para hacer más equitativa la distribución del financiamiento público entre candidatos de libre postulación y los partidos políticos.

También se eliminó la exigencia establecida por primera vez para que los partidos políticos y candidatos de libre postulación presentaran un informe sobre el uso del dinero público, suscrito por un tesorero y certificado por un contador público autorizado.

De igual manera se sustrajo del proyecto una norma que proponía darle parte a la Fiscalía General Electoral para que iniciara investigación el por desvío de fondos de gastos no inherentes a la campaña y no devolución de las sumas no justificadas.

Además, según el TE al aprobarse cambios al tema del financiamiento público, se eliminaría el reparto de un 15% de los fondos destinados para la capacitación de la juventud y la garantía de tomar en cuenta a las personas en condición de discapacidad.

También se eliminó parte del texto del artículo 68 en su numeral 1 que establecía que no se entregaría la credencial a ningún candidato proclamado si no entrega su informe de ingresos y gastos de campaña.

EL TE también objetó la modificación del artículo 26 del proyecto en su numeral 2, debido a que excluye a la entidad de organizar los eventos internos partidarios. "Esta ha sido una de las innovaciones de la Ley 29 de 2017, consignada en el artículo 299 del Código Electoral”, indicaron los magistrados.

“Nos preocupa como Tribunal, que si bien nos urge que este proyecto sea aprobado prontamente, ese avance no puede ir en detrimento de las mejoras que hubo al sistema electoral panameño dado en las últimas reformas de 2017”, manifestó el magistrado Araúz.

Para el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez, algunas de las propuestas de derogaciones a artículos de las reformas electorales "dejan en una desigualdad enorme", a las candidaturas de libre postulación frente a la de los partidos políticos.

El presidente de la Comisión, el diputado Víctor Castillo, expresó que con responsabilidad se hizo un llamado a todos los partidos políticos, sociedad civil y sectores independientes para que presentaran sus propuestas al proyecto de reformas, y la participación de estos sectores al momento de la convocatoria fue escasa.

Castillo: “Aprobación del primer bloque es un avance significativo”

Afirmó que la aprobación de este primer bloque de Reformas Electorales representa “un significativo avance”, toda vez que al Tribunal Electoral le urge la aprobación de todo el proyecto, al tiempo que destacó que no se están eliminando artículos del Código Electoral vigente.

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, aseguró que “lo que estamos propiciando es un proceso de transparencia en los procesos electorales".

Los diputados oficialistas retiraron la propuesta para elevar a $20 millones el tope de gastos en las campañas presideciales, quedando en $10 millones este tope, tal cual como está en el Código vigente.

También eliminaron la propuesta que permitía a las empresas y personas condenadas por delitos de corrupción, drogas, lavado de dinero entre otros; a donar luego de cumplir la pena, a los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular.

Al respecto el diputado Benicio Robinson, al referirse a las donaciones en las campañas, destacó que no se trata de permitir que cualquiera pueda hacer aportes a las mismas, sino de darle la oportunidad a todos aquellos que cumplen con la ley.

Castillo convocó para el próximo miércoles para continuar con el primer debate de este proyecto, esta vez en su segundo bloque.