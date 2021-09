Descuento salarial por ausencias injustificadas pausa aprobación de cambios al Reglamento Interno de la Asamblea

Los diputados de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, no logran aún ponerse de acuerdo en establecer una norma que fije el descuento salarial por sus ausencias no justificadas, a pesar de aprobar por consenso este miércoles en primer debate 35 artículos del proyecto que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

Luego de aprobar estos 35 artículos la Comisión de Credenciales se declaró en sesión permanente, hasta lograr la aprobación total en primer debate de esta iniciativa legislativa.

El presidente de esta instancia legislativa, el diputado Leandro Ávila manifestó que en la discusión de este proyecto se pudo avanzar con la aprobación de 35 artículos, 32 d ellos por consenso y los otros temas quedaron para corrección para las próximas sesiones.

"Todos estos artículo guardan relación con más transparencia dentro de la Asamblea, en la forma de votar, en el acceso que van a tener los ciudadanos al momento de presentar una propuesta de ley, en el conocimiento de las actas 72 horas después de que se hayan hecho las discusiones, en que el voto se defina de manera electrónica y ya no por palmadas", detalló Ávila.

En cuanto el tema salarial y de las licencias, Ávila sostuvo que es odioso que un diputado pueda tener 60 días de licencia. "Eso yo no lo entiendo, eso no lo asimilo yo", precisó.

No obstante, señaló que lo que hay que buscar es una redacción al tema de las ausencias porque aveces un diputado puede estar trabajando en una comisión y el pleno está funcionando y aparece en el pleno que está ausente.

O puede darse el caso dijo Ávila, que el pleno esté funcionando y el diputado esté atendiendo ciudadanos o arreglando con los asesores algún proyecto de ley en su despacho.

"Ese diputado no está ausente, está en la Asamblea, pero no en el pleno, allí es donde tenemos que ponernos de acuerdo", sostuvo Ávila.

Agregó que es uno de los que está de acuerdo que el que no trabaja se le descuente. "Nosotros tenemos suplentes, hay un 10% de los diputados que no tienen suplentes por diferentes circunstancias, pero la mayoría tiene suplentes, las curules jamás deben estar vacías. Si algún diputado no viene por frescura, hay que descontarle, si se enfermó él tiene una razón para la cual fue a sesionar", afirmó Ávila.