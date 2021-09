Minsa elimina el toque de queda en 16 distritos; aumenta el aforo en las iglesias

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Archivo | La Estrella de Panamá

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció ayer que se elimina totalmente el toque de queda en los distritos de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro; Olá, en la provincia de Coclé; Parita, Pesé, Las Minas y Santa María, en la provincia de Herrera; Pedasí y Tonosí, en la provincia de Los Santos; Atalaya, Calobre, Cañazas, La Mesa y San Francisco, en la provincia de Veraguas; Boquerón y Gualaca, en la provincia de Chiriquí, y Pinogana, en la provincia de Darién. Además de los corregimientos de Aligandí, Armila y Narganá, en la comarca Guna Yala.

Las medidas vigentes para Colón, Panamá metro, San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá este, Panamá norte, continúan, afirmó Sucre.

El toque de queda se mantiene de lunes a domingo, de 1:00 a.m. a 4:00 a.m. y el cierre de los comercios será a las 12:00 medianoche, en los lugares donde no se ha levantado la restricción de movilidad.

De acuerdo con Sucre, a pesar de los buenos números que presenta la ciudad capital, se reforzará la vigilancia, trazabilidad y los operativos en Don Bosco, Bella Vista, San Francisco, Santa Ana y Juan Díaz.

Por otro lado, Sucre destacó que tras reunirse con el obispo José Domingo Ulloa, decidieron establecer de manera gradual un mayor número de feligreses en las actividades religiosas. Desde el próximo lunes 20 de septiembre se permitirá en iglesias, templos, capillas y centros de culto, el aforo del 50% de población no vacunada; y el aforo del 80% en población con esquema completo de vacunación.