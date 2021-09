El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre anunció este martes el levantamiento del toque de queda en varias provincias del país, a partir del próximo lunes 27 de septiembre.

En el anuncio oficial de todos los martes, Sucre informó que desde el próximo lunes se levantará el toque de queda en Capira, en Chagres; en la provincia de Colón, al igual que en Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos, San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Metro.

Se mantienen las medidas ya establecidas en los demás distritos de las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, y la región de Panamá Este.

El toque de queda se mantiene de lunes a domingo, de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios será a las 12 medianoche, en los lugares donde no se ha levantado la restricción de movilidad.

No obstante, Sucre enfatizó que se analizan los indicadores para que estas provincias puedan disfrutar de la mismas medidas aplicadas para el resto de las provincias.

Se permiten ligas de barrio y se abren los balnearios

Sucre agregó que con el propósito de reactivar la economía del país, a partir del próximo lunes se permitirá a las personas que asistan a cines y teatros, compartir junto a su burbuja familiar con una silla de espacio entre uno y otro grupo de familias.

Además se permitirán las siguientes actividades a partir del próximo lunes:

El uso de canchas para ligas de barrio, siempre y cuando se respeten las medidas de bioseguridad.

Los balnearios, ríos y playas quedarán abiertos y se permitirá el consumo moderado de bebidas alcohólicas.

La asistencia a bares y discotecas bajo estricto cumplimiento de los aforos definidos para este fin, es decir, el 80% para los vacunados con esquema completo y el 50% para público en general.

Todas estas medidas explicó Sucre, responden a la disminución del porcentaje de positividad de la covid-19 que está en un 4.3%, "lo que significa que en Panamá la pandemia está controlada".

Señaló que además se ha reducido de manera sostenida el número total de casos activos de covid-19, junto a un bajo registro de fallecidos.

Indicó que se ha logrado vacunar a más de 70 mil personas por cada 100 mil habitantes, y señaló que poco a poco Panamá está llegando como país a la inmunidad comunitaria.