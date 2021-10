MP llama a juicio a 18 personas por presunto peculado en alquiler de helicópteros

La mañana de este 14 de octubre, la Fiscalía de Descarga Anticorrupción del Ministerio Público, inició la audiencia preliminar a 18 personas por el presunto peculado de unos $10 millones en el alquiler de helicópteros entre los años 2010 y 2014.

Entre los citados a la audiencia que empezó a las 9:00 a.m. están los exministros Guillermo Ferrufino, de Desarrollo Social; Franklin Vergara, de Salud; Emilio Kieswetter, de Desarrollo Agropecuario y Giacomo Tamburelli, encargado del desaparecido Programa de Ayuda Nacional.

Un informe de la Dirección de Investigación y Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, reveló la posible lesión patrimonial entre los años de la gestión del expresidente, Ricardo Martinelli (2009-2014) por cerca de $10 millones por el alquiler de los helicópteros

La investigación de la Contraloría determinó que los contratos se los ganaron cuatro empresas. No obstante, no hay pruebas que demuestren la prestación del servicio de unos $3 mil por hora, mientras que las rutas y las horas de vuelo no coinciden con los registros de la Autoridad de Aeronáutica Civil, por lo que también en el caso pudieron incurrir en el incumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas.