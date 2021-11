La UP y la OIM presentan evento sobre migración con enfoque periodístico

El 17 de noviembre, a las 10:00 a.m. mediante el canal de You tube de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se llevará acabo la conferencia "Migración, Desafío Social y Crisis Humanitaria", en conjunto con la Facultad de Comunicación Social de Universidad de Panamá (UP).

El evento es idea de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá UP

La actividad contará con la participación del periodista Ohigginis Arcia Jaramillo, quien ha trabajado esta temática de cerca. Así como con personal del centro de acogida para refugiados y migrantes, Hogar Luisa y personal de la OIM en Panamá.

Según Valery Quintero, encargada de relaciones públicas, el evento tiene el propósito de "comprender directamente la situación potencial de la inmigración, educar y contextualizar sobre este problema de interés mundial que cada día se agrava".

Actualmente Panamá está recibiendo 400 migrantes más de lo establecido en su acuerdo con Colombia, esto según el Defensor del Pueblo Eduardo Leblanc.

De enero a septiembre de 2021, han pasado por Panamá mediante el flujo migratorio un total de 91,305 migrantes, donde 18,935 corresponden a niños, niñas y adolescentes, detallan cifras de la Defensoría del Pueblo de Panamá.