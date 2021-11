Oficina de derechos humanos de la ONU recorre estaciones de migrantes en Darién

El número de migrantes ha roto todos los registros históricos. Archivo | La Estrella de Panamá

El 20% de los migrantes que atraviesan la selva darienita son niños y adolescentes. La cifra representa un aumento de 18% frente a un 2% de 2017.

En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de (Oacnudf) de las Naciones Unidas está realizando una inspección en las estaciones de recepción de migrantes de la provincia para verificar que se está cumpliendo con el tratamiento indicado para la población infantil y la mujer. La Defensoría del Pueblo de Panamá acompaña a la organización internacional en la misión.

De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 19 mil niños han cruzado la selva de Darién, en Panamá, en su viaje hacia Estados Unidos.

La organización alertó que la población infantil migrante se ha triplicado, al compararse con los cinco años anteriores. Desde principios de este año, 150 niños, algunos recién nacidos, fueron encontrados sin sus padres.

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, urgió a la comunidad internacional a enfrentar el desafío de la migración irregular, lo más pronto posible, con estrategias y recursos para anticipar una crisis humanitaria.

En un contexto general, la cifra de migrantes que este año (2021) ha atravesado la selva, ha roto todos los registros históricos.

Los reportes de la Defensoría del Pueblo indican que 135 mil personas han sorteado los peligros que implica recorrer el bosque tropical panameño para cumplir el sueño americano.

“El cierre de fronteras y la contracción económica por la pandemia de lacovid-19 provocaron un aumento de la migración irregular” SANTIAGO PAZ, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIÓN

El incremento encuentra su origen en la pandemia de la covid-19, explicó Santiago Paz, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas. “El cierre de fronteras y la contracción económica por la pandemia de la covid-19 provocaron un aumento de la migración irregular”, dijo Paz, quien además aseguró que los migrantes caribeños y extra regionales realizan la travesía en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Colombia ha pedido a Panamá aumentar el número de migrantes que diariamente pasa por la selva. Pero Panamá ha negado la solicitud. Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo, explicó que es preferible evitar un posible rechazo a los migrantes por el incremento de un número importante de ellos en poblaciones panameñas que son muy pequeñas.

Por ejemplo, Bajo Chiquito es una población de 250 habitantes que a diario recibe 1,500 migrantes, es decir, seis veces más el número de su población. Y aunque la llegada de migrantes contribuye con la economía de la población, sería inmanejable un aumento de ellos. “Cuando se supera el número de personas que puede ser manejado, el invitado empieza a molestar”, explicó el defensor del Pueblo. Tampoco es recomendable aumentar el número de migrantes que pasa a diario por Darién, debido al incremento de recursos que esto implicaría.

“Somos un país en vías de desarrollo, no somos ricos, no tenemos recursos infinitos. Al gobierno se le complicarían las cosas y para nosotros como ente de supervisión sería cinco veces más complicado. Humanitariamente no es posible”, añadió Leblanc.

Ambas naciones (Panamá y Colombia) alcanzaron un acuerdo para que 450 migrantes salgan a diario del territorio colombiano, pero esto no se cumple al cien por ciento al no poderse retener a las personas.

La prioridad para las autoridades del país es resguardar la vida y el paso de los migrantes por la selva darienita y el resto del territorio nacional, en atención a los convenios internacionales y a la Convención Internacional de los Derechos Humanos que establece atención médica, alimentación, estadía y un paso expedito a Costa Rica.

Darién es una las rutas migratorias más peligrosas, a la que muchos acceden, pero de la que no todos salen. Es un inhóspito sendero, donde abundan caudalosos ríos, serpientes venenosas, jaguares, mosquitos, y bandas criminales de trata de personas y de atracos. Las altas temperaturas y la intensa humedad se suman a los peligros mortales de la ruta migratoria, de 575 hectáreas de naturaleza.