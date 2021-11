Polémica por detención y posterior liberación del jugador panameño Cristian Martínez

Polémica y descontento ha causado la detención y posterior liberación del jugador de la Selección Nacional, Cristian Martínez, durante un hecho ocurrido en El Chorrillo, área donde reside, después que estuviera en el partido entre Panamá y El Salvador.

En un video difundido por las redes sociales se observa cuando los agentes detienen al seleccionado y se escuchan intercambio de palabras.

Según el comisionado Luis Ortiz, jefe de la Unidad Preventiva Comunitaria (UPC), en la madrugada de este miércoles, la Policía Nacional de calle 25 de El Chorrillo, recibió una llamada para que revisara y verificara unas detonaciones.

"Al llegar al lugar, se toparon con un tumulto de personas y los mismos salen huyendo al notar la presencia policial y en eso iba saliendo un vehículo, donde estaba un hombre y una mujer, que se molestan y comienzan a decir improperios a las unidades", dijo Ortiz en un video publicado en las redes de la Policía Nacional.

Astrid Carolina Domínguez, esposa del jugador Cristian Martínez, en una nota en sus redes sociales sobre lo sucedido, describió que a las 11:30 de la noche estaban llegando a su residencia en El Chorrillo, cuando minutos antes se dio unas detonaciones, en ese momento giraban a una cuadra cuando cinco policías encapuchados y con arma en mano les pidió bajar los vidrios del auto donde iban Cristian, ella y su hijo.

"Cristian respetuosamente les dice a los guardias: Qué pasó oficial vengo de jugar con la selección soy Cristian Martínez", comentó la joven, quien indicó que uno de los policías les solicitó la licencia y cédula, donde ambos colaboraron, pero luego les pidió bajarse del carro.

"Cristian volvió a decirle al oficial: Mírenme vengo de una concentración de 14 días soy Cristian Martínez. A lo que el guardia le responde: No me interesa quien seas o si vienes de los Estados Unidos, voy a revisar el carro, insinuando que si no hay algo ilícito y Cristian responde molesto: revise y déjenos ir, y el teniente contestó: evite que les haga pasar un mal rato en el cuartel sin derecho alguno", describió la esposa del jugador.

Domínguez señaló que después de esa conversación empezaron los empujones y el arresto tanto de ella como de su esposo. Agregó que su mayor molestia fue que en el momento que se los llevaron su hijo quedó solo en el auto.

De acuerdo con la joven, eso no fue lo único que sucedió, ya que cuando llegaron al cuartel los guardias golpearon a su esposo. Sobre la publicación del video, mencionó que fue subido por una vecina que se quedó con sus pertenencias y se encontraba en el lugar.

El comisionado Ortiz expresó que a ambos fueron llevados a un juez nocturno, donde se llegó a una conciliación y todo quedó en la Resolución de una amonestación verbal.

"Al proceder verificar a las personas nos percatamos que el hombre era un jugador de la selección nacional", aseveró el comisionado, al tiempo que aclaró que ambas personas fueron llevadas a atención médica y se comprobó que no hubo agresión por parte de ellos ni de la policía.

"Queremos decir a la ciudadanía que nuestro trabajo es de proteger y servir a la comunidad y lo seguiremos haciendo, que viva la selección", concluyó el comisionado.