Brenda Smith, señorita Panamá, lista para viajar a Israel tras cirugía del pie

Este jueves, Brenda Smith, señorita Panamá, recibió de Itai Bardov, embajador de Israel en Panamá, el pase de abordar para su viaje donde representará al país en la edición 70 del certamen Miss Universo 2021, el próximo 1 de diciembre.

Brenda Smith, señorita Panamá 2021. Redes Sociales

Durante su reunión con el diplomático, Smith recibió un collar de la buena suerte. Se trató de una cadena con un dije de hamsa, además de una camiseta de fútbol con su nombre y fecha de nacimiento.

Smith fue elegida Señorita Panamá para Miss Universo, el pasado 7 de noviembre. Ahora, la panameña se apresta a representar al país en el Miss Universo, se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre en la Univese Arena en Eilat.

El pasado miércoles, la panameña compartió en sus historias de Instagram, que una la plancha le cayó en el pie, llevándole a buscar ayuda especializada, donde le drenaron el hematoma y le quitaron parte de la uña.

Aunque la miss recibió atención oportuna, los especialistas le informaron que su recuperación tomará unos cuatro meses, pero con el procedimiento podrá cumplir con sus próximos compromisos.

"Estaba en casa sola y me cayó una plancha de ropa justo en el dedo. Dolió horrible y pensé que se me había cortado en dos por tanta sangre que había. No paraba de sangrar", compartó la mujer más bella de Panamá en unas historias en su cuenta de Instagram.