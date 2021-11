Panamá celebró los 200 años de independencia de España

El mandatario y su comitiva participaron del Te Deum realizado en la Catedral Metropolitana Santa María La Antigua, en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, con la izada del Pabellón Nacional, en los predios de la Presidencia de la República, inició la celebración de los 200 años de independencia de Panamá de España.

“Hoy es una fecha histórica porque después de todos los procesos hacia el tema de la descolonización el próximo 30 de noviembre se hará entrega del Pacto del Bicentenario. Un momento histórico, inédito donde se recibieron más de 180 mil propuestas”, destacó el mandatario.

“Yo me siento optimista, hoy es un día de reflexión porque a pesar de que hemos estado pasando por momentos muy difíciles, no me queda la menor duda que unidos no hay problema que nosotros no podamos vencer”, señaló el gobernante.

El presidente solicitó además a la población que no se ha vacunado contra la covid-19 a que lo haga, ante el aumento en Panamá de los casos positivos. Hizo un llamado enérgico a los dueños de restaurantes a cumplir las medidas de bioseguridad y el uso del Código QR y las tarjetas de vacunación para el ingreso de personas a sus locales.

“Todos los dueños de restaurantes, si se comprometieron a pedir el Código QR y las tarjetas de vacunación, cúmplanlo, porque si no lo hacen, no es que van a perder uno o dos clientes, me pueden poner a mí en una situación completamente difícil de tener nuevamente que cerrar dentro de un mes o mes y medio”, advirtió.

También pidió a los organizadores de bailes que “por favor, pidan el QR o las tarjetas”.

El mandatario, junto a su comitiva, se trasladó a la Catedral Metropolitana Santa María La Antigua para el Te Deum en conmemoración del Bicentenario de Independencia.

La ceremonia fue presidida por monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá y el Comité Interreligioso de Panamá.

Durante su intervención, el monseñor hizo un llamado a restaurar la esperanza.

"Ante el negativismo que nos invade por situaciones dolorosas e injustas como la violencia, la corrupción y la indiferencia hay que renovar la esperanza con los pies puestos en esta tierra que nos vio crecer y con las fuerzas que nos da el saber que Dios nos ama", dijo.

Afirmó que urge definir y emprender grandes objetivos nacionales con consensos fuertes, cultivando proyectos de Estado que sobrepasen los proyectos de gobierno.

Sostuvo además que los profundos problemas que vive a diario nuestro pueblo, y que se han agudizado con la pandemia, no pueden esperar. “No podemos seguir pensando que todo está bien, existe un real clamor del pueblo al que no podemos ser indiferente", dijo.

Los actos protocolares continuaron en la Plaza de la Independencia frente a las escalinatas de la Catedral Metropolitana donde Juan Carlos Monterrey Gómez, designado por el Gobierno Nacional, leyó el Acta de Independencia.

Monterrey Gómez fungió como negociador Líder de Panamá en la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, (COP26), en Glasgow, Escocia, y coordinador de la Agenda de Ambición de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC).

Luego el presidente Cortizo Cohen y su comitiva se dirigieron a la Iglesia San Francisco de Asís donde se develó y bendijo la Tela retablo en memoria de los hermanos caídos por el covid-19 en Panamá, pintada por el artista panameño Aristides Ureña Ramos.

La develación estuvo a cargo del presidente Cortizo Cohen, la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo; monseñor José Domingo Ulloa; el Dr Alfredo Moltó; la Dra Lourdes Moreno; Miss Eusebia de Copete; Miss Doris Blandón y Aristides Ureña Ramos.

Los actos protocolares concluyeron con la Gala 200 Propósitos para Panamá, en el Teatro Nacional.

Otros festejos

Como parte de la celebración también se realizaron desfiles y presentaciones de bandas musicales en el estadio Rommel Fernández.

Mientras que en el distrito de San Miguelito, también se dieron actos protocolares con las notas musicales de dianas y una presentación de la banda municipal del distrito, en presencia de autoridades del Gobierno y del alcalde Héctor Valdez Carrasquilla y demás autoridades locales.