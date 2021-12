Migración de estudiantes obliga a invertir en docentes y nuevas escuelas

La migración del sistema particular al oficial aumento en 14 mil estudiantes en 2020. Archivo | La Estrella de Panamá

La migración de estudiantes del sistema particular al oficial obliga a la construcción de escuelas y contratación de docentes para atender de manera presencial a esa población, han advertido dirigentes magisteriales consultados por La Estrella de Panamá.

Humberto Montero, docente y miembro de la Asociación de Maestros Veragüenses (Amave) explicó que cuarenta mil estudiantes han migrado del sistema particular al oficial durante la pandemia de la covid-19. Esto –según el docente - ha producido un incremento de la matrícula virtual, que se verá reflejado en las aulas, el próximo año con el inicio de las clases presenciales.

El máximo de estudiantes que debe tener un aula es de 30 y 20 como mínimo. Pero, existen educadores que manejan hasta 40 en una aula virtual, explicó Montero.

El hacinamiento trae consigo consecuencias adversas. “Un niño no aprende bien así”, sentencia el docente. En su criterio, en esas condiciones, no todos los 40 estudiantes van a captar los contenidos porque no tienen las mismas capacidades.

En ese punto hay que echar hacia atrás para intentar tener el grupo en el mismo nivel. “Unos se atrasan mientras que se les enseña a los otros. Y, los que son de lento aprendizaje hay que hacerle adecuaciones. A ese ritmo, el maestro también sufre, se desgasta”, agregó.

El concurso de las nuevas plazas –según el dirigente de Amave- debió anunciarse en noviembre, pero aún no se ha efectuado.

Amado Guerra, secretario de educación y cultura de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), hace un llamado a las autoridades del Meduca, incluso al presidente, Laurentino Cortizo para que se anticipen al nombramiento oportuno de los docentes y evitar el hacinamiento, el aumento de la deserción oral y la recarga laboral del docente.

“Se necesita nombramiento de más docentes para atender la demanda de la migración de estudiantes y para reemplazar aquellas vacantes que han quedado cesantes por muertes por covid-19 y otros que se han retirado, que se han jubilado, porque no quieren acercarse a los centros escolares por comorbilidades que lo hacen vulnerables a la enfermedad”, explicó Guerra.

Anaika De La Espada, subdirectora general del Meduca, dijo que en 2020, la población de estudiantes migrantes ascendió a 14 mil. “Esperamos tener la misma población”, dijo la funcionaria.

De La Espada reconoce que en (2021), la matrícula aumentó en comparación con otros año. Incluso, estudiantes que habían desertado del sistema retornaron. Las cifras que maneja indican que la matrícula ascendió a 800, 136 estudiantes y que el 98% se ha mantenido.

Y, de acuerdo a declaraciones de la funcionaria, recogidas por Televisora Nacional Canal 2, la matrícula para el periodo 2020 era de 735,000 estudiantes.

Sobre los nuevos nombramientos, De La Espada aseguró que en los próximos días estarán saliendo las plazas y que se han contemplado aumentos para diferentes escuelas. Añadió que se ha estipulado el presupuesto necesario, aunque al momento no tenía la cuantía exacta.

“Ha habido algunos aumentos en cuanto a la cantidad de los nombramientos que se daban en otros años”, explicó De La Espada. También se está analizando el tema de docentes de inglés en las escuelas multigrado, concluyó.

Guerra, por su parte, explicó que el año pasado se abrieron 2 mil vacantes para las que concursaron 25 mil docentes, lo que quiere decir que existe el recurso, que está a disposición del Meduca, para evitar la carencia del personal, el próximo año.

La semana pasada, el Meduca anunció el retorno a clases presenciales el próximo año, en marzo de 2022.

En esa misma semana, un estudio de la Unesco reiteró nuevamente las deficiencias de la educación panameña, en matemáticas, lectura y ciencias naturales, que se encuentra por debajo de la media regional.