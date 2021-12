Panamá requiere mayor controles de supervisión y regulación para reducir el lavado de dinero

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Archivo | EFE

Panamá requiere de un sistema con una plataforma única para cada sector económico, para el efectivo cobro de impuestos directos e indirectos que ayuda a evitar el lavado de dinero. Así el Estado puede garantizar el uso efectivo y correcto del mercado comercial del país, recomendó un economista consultado por La Estrella de Panamá, experto en el manejo de temas de evasión de impuestos y blanqueo de capitales, que prefirió la reserva de su identidad.

Durante décadas, Panamá ha sido calificado como un paraíso fiscal. El país con un pujante centro bancario internacional ha impulsado importantes normas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento para el terrorismo y la proliferación de armas de fuego. La Ley 23 de 2015 también establece organismos de supervisión para regular a los sujetos obligados.

A pesar de los esfuerzos, el país se encuentra en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Unión Europea de lavado de dinero.

¿Por qué? Según el experto, los controles son débiles y también los mecanismos electrónicos para la supervisión y regulación de los sujetos, lo que permite la evasión de impuestos y que ingresen dineros procedentes de la corrupción y de las drogas.

Las entidades – según el experto - trabajan aisladamente y la información no fluye horizontalmente, lo que dificulta que pueda identificarse el lavado de dinero.

“La Ley contempla el intercambio de información entre las entidades, pero entre otras normas se restringe la información que se puede compartir”, explicó el especialista. En conclusión, no hay un efectivo intercambio porque la información es restringida.

Los abogados también tienen un grado de responsabilidad. Los agentes residentes, que crean las sociedades anónimas, son responsables de la procedencia de los dineros, señaló el experto.

No obstante, no promueven leyes que permitan un real y efectivo seguimiento del lavado de dinero porque pueden perder clientes. “No se crean suficientes leyes para prevenir este tipo de delito porque no les conviene a los abogados”, indicó la fuente.

El experto consultado sobre las declaraciones de Janet Yellen, Secretaría del Tesoro, el 9 de diciembre de 2021, dijo que en Estados Unidos (EE UU), a diferencia de Panamá, existe seguridad del castigo por el lavado de dinero porque sus instituciones son robustas y permiten identificar la procedencia y origen de los capitales.

A pesar de los controles, “es razonable pensar que, hoy en día, el mejor lugar para esconder y lavar dinero obtenido de forma fraudulenta es, en realidad, Estados Unidos”, dijo Yellen, durante la Cumbre Democrática que organizó la Casa Blanca.

El dinero mal habido no es enviado solamente a “países con antecedentes de leyes financieras flexibles o poco transparentes”, sino que puede “pasar -o acabar- en nuestros mercados”, sostuvo Yellen al defender la estrategia anticorrupción que promueve el gobierno de Joe Biden.

“Hay demasiadas zonas financieras oscuras en Estados Unidos que dan cobijo a la corrupción”, insistió. Entre otras, señaló que muchos estados norteamericanos permiten la creación de compañías sin que deba saberse quiénes son sus verdaderos dueños.

Sobre las declaraciones de Yellen, Ernesto Bazán dijo que reconocer el problema es el primer paso para el largo camino para resolverlo. “Negarlo es postergar su solución”, expresó.

En criterio del economista, a pesar de los controles, el lavado de dinero en el país norteño, el lavado de dinero se produce cuando no es posible determinar a “priori” que un envío o transferencia proviene de una actividad ilícita. Y, porque todas las transferencias de dinero de un país a otro deben pasar por los denominados bancos corresponsales que están en EEUU o tienen filiales allí.

Estados Unidos (EE UU), a diferencia de Panamá, existe seguridad del castigo para delitos de lavado de dinero porque las instituciones son robustas y permiten identificar la procedencia y origen de los capitales, expresaron economistas consultados por La Decanasobre las declaraciones que diera Janet Yellen, Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

A pesar de esto, “es razonable pensar que, hoy en día, el mejor lugar para esconder y lavar dinero obtenido de forma fraudulenta es, en realidad, Estados Unidos”, dijo Yellen, durante la Cumbre Democrática que organizó la Casa Blanca.