Imputan cargos por crimen organizado y dictan medida cautelar contra Teresina Vigil

Teresina Lineth Vigil Pérez, hermana del diputado panameñista Elías Vigil, llega al SPA en plaza Ágora para atender audiencia múltiple. Daniel González | La Estrella de Panamá

La jueza de Garantías Mónica Barrios declaró por presentada la imputación en contra de Teresina Vigil por presunto delito de delincuencia organizada en calidad de autora, y decretó una medida de detención preventiva mientras dure la investigación que lidera la fiscal Kritza Tejeda, de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado.

Durante la audiencia, celebrada este 22 de diciembre en el Sistema Penal Acusatorio, la fiscalía enumeró una serie de informes de inteligencia policial obtenidos mediante diligencias de seguimiento y vigilancia, así como escuchas telefónicas que supuestamente vinculan a Vigil, así como a varios miembros de la organización Humildad y Pureza (HP) con hechos delictivos. Uno de los presuntos cabecillas de esta organización es la pareja sentimental de Vigil, Carlos Aguilar Becerra, quien se encuentra prófugo. De acuerdo con un reporte de vigilancia y seguimiento suscrito por la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) de la Policía Nacional del 5 de julio de 2020, este grupo mantenía relación con otra organización encargada de la logística para el acopio de sustancias ilícitas provenientes de Colombia que lideraba el Clan del Golfo.

La fiscalía sustentó los vínculos de Vigil, alias “La Patrona”, en el tema logística por haber efectuado una reservación en el hotel Buenaventura (Antón, Panamá) para las fechas del 16 al 20 de diciembre de 2020.

En esas fechas, según los informes recabados por la DIP, Vigil facilitó la reserva de tres villas y tres habitaciones en dicho hotel de lujo, en las que se hospedaron varios capos pesados: “David Viteri, Jorge Rubén Camargo, alias 'Cholo Chorrillo', así como varios miembros de la organización HP entre los que figura la pareja sentimental de Vigil, Carlos Roberto Aguilar Becerra y otros integrantes”, indicó el Ministerio Público. La fiscal Tejeda enumeró al menos 11 informes elaborados por las autoridades policiales en los que relatan hechos delictivos de la organización que dominaba el sector este de la capital.

La relación de la hermana del diputado panameñista Elías Vigil, también se asocia con el auto Land Cruiser color gris en el que esta se movilizaba. “Fue adquirido a nombre de una sociedad anónima (Inversiones y Negocios San Pablo Trading) de la que supuestamente forma parte su pareja sentimental”, narró la fiscal Tejeda. Dicho auto se pagó con una transferencia bancaria de $42 mil.

Por su parte, la defensa de Vigil, en voz del jurista Leonardo Paul Aparicio, alegó que su defendida efectuó una reserva de cinco habitaciones en Buenaventura porque celebraba su cumpleaños, que es un día como hoy 23 de diciembre, y pagó $2,880 por el alquiler de cinco habitaciones del 16 al 19 de diciembre de 2020.

En este punto la fiscalía había indicado que el alquiler de las villas y los cuartos costó $18 mil y se canceló en efectivo. Cosa que no le hacía sentido al abogado. En primer lugar, porque quien canceló ese dinero supuestamente fue la señora Teresa Maribel Gil, y se preguntó qué sentido tendría que su cliente haya pagado por las habitaciones $2,880.

Defendió también que de los informes mencionados por la fiscalía, entre ellos uno de inteligencia de 590 fojas, solo relacionan a su cliente con la reserva, y nada más. Aparicio dijo que contrató a un detective privado para ubicar a la señora Teresa Maribel Gil y esta negó haber efectuado dicho pago, como también dijo no tener conocimiento del hecho, incluso “no conoce a mi clienta”, alegó el abogado.

A dicha celebración, continuó Aparicio, asistieron varios familiares, las cuñadas (esposa del diputado Vigil) y amigos, manifestó. Añadió que su cliente se realizó una cirugía estética en Medellín, Colombia, y volvió el 21 de diciembre para entregarse a las autoridades, y que anteriormente la defensa había enviado varias notas a la fiscalía para coordinar su comparecencia, pero sin recibir una respuesta. En contraste la fiscalía reclamó que fue aprehendida en el aeropuerto.

Infiltrado

En el celular de Irving Valdés Segura, a quien identifican como parte del grupo delictivo, hallaron el contacto “Juzgado 2”, un infiltrado del sistema judicial que les mantenía al tanto de todos los movimientos que la fiscalía realizaría a futuro. Entre ellos les alertó sobre la diligencia de allanamiento a la residencia de Vigil (noviembre), les dijo la hora (6:40 a.m.), como si fuera una especie de pitonisa, y les recomendó que no estuvieran presentes.

“Ahí tienes la orden de allanamiento, es solo la orden no la carpeta. No deben de salir a la calle porque si los para un retén los pueden agarrar, es mejor no arriesgarse”, les alertaba vía telefónica avanzando los pasos de la fiscalía.

Esta persona, que no fue identificada con nombre propio, filtraba el contenido de las carpetillas y de los tomos que contenían las investigaciones que iniciaron en 2018 en contra del grupo. Dictaba las estrategias que debía asumir la defensa para lograr medidas cautelares en las audiencias, en vez de detenciones preventivas.

Podía consultar las carpetas de investigación antes que los abogados, de esta manera aconsejaba la estrategia a seguir en la audiencia: digan que “no tiene pasaporte, que se entregó; si no hay mucha vinculación sale”, señalaba. Añadió: “Voy a reunirme con el abogado de H (otro procesado y líder de la organización), ya tienes la hora de la audiencia, como a las 11, ya está en el sistema”, filtraba. “Verifica si ya pusieron la audiencia, ahí no hay nada que lo vincule”, aconsejaba.

“Asegúrate de botar el celular”, algo que jamás ocurrió. La fiscalía pudo verificar los datos que aportaba el contacto con los hechos y corroboró la realización de una audiencia a cargo del juez Agustín Ortiz de la que el informante contaba los detalles del desarrollo, y a la vez suplicaba que “lo cuidara mucho” como contacto “porque ya saben que hay alguien que está pasando información”, advertía.

Recomendaba incluso con quien negociar: “por supuesto no con la fiscalía porque los quieren presos”, sugería.