Muere Joan Didion, exponente del nuevo periodismo

La escritora Joan Didion Wikipedia

La escritora Joan Didion, cuyos mordaces informes sobre la cultura californiana de la década de 1960 la consolidaron como una destacada exponente del nuevo periodismo, ha fallecido a los 87 años como consecuencia de la enfermedad de Párkinson. Didion, ganadora del National Award, saltó a la fama con una serie de artículos en la revista Life y The Saturday Evening Post que exploraban la vida estadounidense de la posguerra, según recoge Europa Press de The New York Times.

Muere la escritora Joan Didion, exponente del nuevo periodismo, a los 87 años debido al párkinson.

California, su estado natal, le proporcionó el material más rico para sus obras. Creíamos en nuevos comienzos y creíamos en la buena suerte, escribió en Where I was from (2003), un retrato psicológico del estado.

Joan Didion (Sacramento, 1934) fue novelista y periodista. Graduada por la Universidad de Berkeley en California, le fue concedido el doctorado honoris causa en letras por las universidades de Harvard y Yale.

Comenzó trabajando en la revista Vogue, donde fue editora y crítica de cine, y ha sido colaboradora habitual de The New York Review of Books.

Junto a su marido, John Gregory Dunne, escribió también guiones cinematográficos, entre los que se encuentra Según venga el juego, llevada al cine por Frank Perry y protagonizada por un joven Anthony Perkins.

Fue autora de las novelas Río revuelto, Según venga el juego, Book of Common Prayer, Democracy y The Last Thing He Wanted.

También ha escrito varios libros de autoficción, como Where I Was From, Noches azules y la aclamada El año del pensamiento mágico, que fue ganadora del National Book Award y finalista del premio Pulitzer y del National Book Critics Circle Award.

También ha publicado diversos libros de ensayo sobre la cultura y la política estadounidenses, una selección de los cuales se incluyen en Los que sueñan el sueño dorado, así como sus anotaciones inéditas Sur y Oeste. La mayor parte de su obra en lengua española ha sido publicada en Literatura Random House.