Lo que vale es la intención detrás del regalo

Lo más significativo es el valor del buen gesto. Pixabay

Me contaba una persona esta semana que tenía muy buen ojo para hacer regalos, no así su esposo, a quien no le gusta ir a comprar regalos. Ella estaba preocupada porque me decía que las personas que recibían regalos de parte de el, no se sentían felices, como si recibieran su “su no ganas de comprar”.

Le pregunté cómo había sido la niñez de su esposo y claro, es muy posible que el no haya recibido dedicación de parte de las personas importantes para él, en ese sentido, por esa razón, no puede transmitir algo que no recibió.

Muchas otras veces, las personas son muy buenas para ir de compras, pero no cuentan con el dinero para hacerlas, de modo que regalar se convierte en una frustración.

Se han inventado juegos como el “amigo invisible” o jugar a “angelito”, que permite hacer solo un gasto por persona, pero hay veces en las que de todas formas sentimos que queremos regalar algo.

Para eso sirve hacer regalos con tus propias manos, hoy la tecnología ayuda mucho para eso, y también el acceso a videos que enseñan cómo hacer de todo! No tienes que ser un 'crack' de las manualidades, simplemente tiene que estar tu intención de querer regalar algo significativo y con amor, es suficiente y no poca cosa.

Hoy te daré ideas que tomé de mis propias creaciones desde que era una niña, y que al crecer dejé por las compras y por no hacerme el tiempo para crearlas, recuerda que el tiempo es dinero, si regalas tiempo, estás no solo regalando dinero sino que toda tu intención, por esa razón es importante estar muy conectado con lo que sientes. Ese es el gran desafío. Eso que sientes, será transmitido a través de tu creación.

Algunas opciones:

1. Velas aromáticas hechas con tus propias manos, compras cera, esencia aromatizante, vasitos de vidrio y el hilo que va en medio para encenderla.

2. Plantas aromatizantes como lavanda por ejemplo, o plantas de especias como romero que puede usarse para cocinar. Puedes ir a un vivero y comprar en cantidad, son económicas y puedes envolverlas con papeles decorativos y con tus propias manos.

3. Pintar latas y armar floreros, o macetas divertidas para tus plantas o flores.

4. Un álbum electrónico de fotos para la persona, hecho con tus propias manos, puedes diseñarlo en un PowerPoint o usar herramientas como canvas para ello. Y una vez que lo haces lo envías en formato electrónico.

5. Si te gusta escribir, puedes crear un texto con fotos por persona y también imprimirlo, para que reciban en papel tu creación.

6. Una bolsita con piedras. Las piedras poseen diversos significados y poderes, que a quienes meditan por ejemplo les sirven. Puedes regalar un audio de meditación acompañando las piedritas.

7. Haz una carta astral 'online', imprime el dibujo y ponlo en un marco de cuadro. Acompaña ese regalo con el resultado de la carta astral.

8. Decora cajitas de té y regala eso con tes diferentes.

9. Coloca aceite en botellitas de mesa con hiervas aromatizantes, puede ser romero, ajo, chille.

10. Regala jaboncitos para aromatizar cajones o para colocar en el 'toilette'. Puedes hacerlos a mano, o comprar en tiendas de poco valor, y envolverlos en papeles con tarjetas hechas por ti.

Hay mucho más… comparte tu idea, pero recuerda, la intención, eso que le deseas a la otra persona es lo que recibirá de ti en verdad.

Felices fiestas! Mi regalo para ti es que logres todos tus sueños! Así que a soñar! @paulacabalen

Coach de vida y negocios| Consultora y conferencista