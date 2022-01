Sucre: Asegurar el año escolar es prioridad, carnavales no

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, adelantó este domingo 2 de enero que Panamá está a la espera de la vacuna anticovid de la farmacéutica Pfizer para las niñas y niños menores de 5 años en adelante, que se tiene previsto estén disponibles en el país antes de iniciar el año lectivo 2022.

"Panamá está en la lista para recibir prontamente las vacunas para los niños de 5 años en adelante, en cuanto ellos nos den la fecha, ustedes lo van a saber. No vamos a demorar mucho, antes de que inicie el año escolar debemos tenerla", manifestó Sucre a los medios tras su llegada a la Asamblea Nacional.

"Los niños tienen derecho de por si a ser vacunados, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud tienen la responsabilidad de cubrir a toda la población, darle salud y sobre todo proteger su vida", dijo el galeno.

Y agregó: "Inclusive yo como padre en cuanto tengamos vacunaré a mi hija que tiene 8 años. Es la única manera y yo creo que es la mejor manera de demostrarle amor y cariño a nuestros hijos, no podemos ponerlos en riesgo. El 90% de los fallecidos son personas que no se han vacunado. En otros países ya hay niños, que se han contagiado con ómicron y que están hospitalizados. Hasta ahora en Panamá no nos han reportado de casos de niños hospitalizados por ómicron", respondió Sucre ante el cuestionamiento de sobre los padres de familia reacios a que sus niños y niñas reciban la anticovid.

"Lo primero que tenemos que ver es asegurar el año escolar y, ya con calma vamos a ver los carnavales. Carnavales va a ver mucho tiempo para celebrarlos, pero es importante la educación de nuestros niños, es el primer tema que tenemos que ver", manifestó el ministro de Salud.

Ministra consejera de Salud descarta planes de cierre ante ómicron

Este domingo a su llegada a la Asamblea Nacional, la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz, descartó que el gobierno analice la posibilidad de cerrar la economía ante el alza de casos por covid-19.

"En la mesa no hay ningún tema de cerrar... Los casos de ómicron son casos que si estas bien vacunado, te da leve. La economía tiene que seguir. Solo si nosotros vemos que los hospitales están desbordados, que estemos con la capacidad más allá de la que tenemos, ese tema se analiza. En estos momentos ese tema no está en la mesa", indicó Ruiz a los medios apostados en la entrada del hemiciclo.

El Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) reveló que este 1 de enero unos 1,888 nuevos casos de covid-19, los que elevaron el acumulado de contagios 497,808 personas en Panamá, de las cuales 7,430 fallecieron, 476,015 se recuperaron y los casos activos ascienden 14,363 personas.

Hasta ese momento, el Minsa había aplicado 14,778 pruebas las que marcaron una positividad en aumento del 12.8%.

La ministra consejera aclaró que, hasta el momento, el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) han adquirido suficientes pruebas antigénicas para detectar la covid-19 y sus variantes.

"En Panamá nunca ha sido una determinante, ni un problema, porque siempre hay suficientes pruebas para hacer. Que bueno que la gente ante la preocupación acudió a buscar su prueba eso es muy responsable", destacó Ruiz antes de entrar a la Asamblea Nacional donde participará en los actos protocolares donde los diputados establecerán la segunda legislatura de tercer periodo de sesiones ordinarias.