No habrá debate entre Blandón y Katleen Levy

A pesar de que la exdiputada y aspirante a la presidencia del opositor Partido Panameñista, Katleen Levy, retó a un debate al presidente del partido José Isabel Blandón, quien aspira a reelegirse en el cargo, este último prácticamente descartó el reto lanzado por la exdiputada.

Blandón, en entrevista por RPC Radio, al ser consultado sobre el reto lanzado por la diputada Levy, no respondió con un sí o con un no y se limitó a señalar lo siguiente: "Cuando uno va arriba y ha hecho un trabajo como lo hemos estado haciendo nosotros, nuestra conversación debe ser con las bases del partido".

"Yo entiendo que en la desesperación de no tener los votos haya retos y desafíos y todo tipo de cosas, pero lo que me gustaría es que de aquí al 20 de enero que termina la campaña, (Levy) presente sus propuestas. Hasta ahora no he escuchado una sola propuesta y que presente cuál ha sido esa ejecutoria como Secretaria Nacional de la Juventud, cargo que todavía ocupa", recalcó Blandón.

Levy, por su parte, asegura que Blandón se rehúsa a darle la cara a la bases y lo cuestiona por la masiva salida de adherentes del partido y la caída del colectivo político en las encuestas. “Hay mucho que explicar a quienes ya le dimos nuestra confianza una vez y nos falló”, indicó Levy.

Precisamente este domingo inició el periodo de proselitismo a lo interno del panameñismo, rumbo a la Convención Nacional del próximo 23 de enero, en donde se elegirá al nuevo Directorio Nacional del Partido, que incluye al presidente de esta agrupación política y otros cargos.