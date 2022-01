Presidenta de la Corte pide a funcionarios judiciales presentar su declaración de bienes patrimoniales

La magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, pidió a los funcionarios del Órgano Judicial, presentar su declaración jurada de bienes patrimoniales, en cumplimiento de la Ley 53 de Carrera Judicial.

El pedido fue realizado por la magistrada López, a través de la circular No. 007-2022, a todo el personal que labora en las dependencias judiciales, administrativas y de la Defensa Pública; los que incluyen a magistrados de Tribunales Superiores y de Apelaciones, Jueces Secretarios y Sub Secretarios, Directores y Sub Directores, Coordinadores, Defensores Públicos, personal de apoyo judicial y auxiliar especializado, personal de las áreas administrativas, de la Defensa Pública y del Departamento de Asistencia Legal Gratuita para las Víctimas del Delito.

Detalla la magistrada en la circular que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley 53 de 27 de agosto de 2015, que regula la Carrera Judicial, las personas que laboran en el Órgano Judicial están obligadas a presentar a su ingreso y en la primera semana del mes de enero de cada año de labores, una declaración jurada de bienes patrimoniales al Órgano Judicial para lo cual se editarán los formularios correspondientes.

Recordó que mediante Acuerdo No. 664 de 23 de diciembre de 2021, publicado en la Gaceta Oficial No. 29454-A de 13 de enero de 2022, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia adoptó el Formulario de Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales de los Servidores Judiciales.

En tal sentido, destaca que en el periodo comprendido entre el lunes 17 de enero de 2022 y el lunes 31 de enero de 2022, inclusive, el personal que labora en las dependencias judiciales administrativas y de la Defensa Pública, sin excepción, deberán cumplir con la obligación legal de completar de manera electrónica en su perfil del Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH), el Formulario de Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales de los Servidores Judiciales.