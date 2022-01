Giovanna Cardellicchio: Préstamos nuevos, 'vamos en camino de la recuperación, pero todavía está lento'

La gerente general de la APC Intelidat dijo que 'sí hemos subido, sí nos hemos reactivado, pero no nos hemos recuperado, porque todavía no estamos con la cifra de 2019'. Tanto la oferta como la demanda de préstamos nuevos todavía se mantienen contraídas

La gerente general de la Autoridad Panameña de Crédito (APC), Giovanna Cardellicchio. Cedida

Un indicador que tiene la APC Intelidat (Asociación Panameña de Crédito) para medir la situación económica del país es la apertura de préstamos nuevos en la plaza panameña.

Con la crisis de la pandemia de la covid-19, el crecimiento de la deuda crediticia ha ido “disminuyendo”, señaló la gerente general de APC Intelidat, Giovanna Cardellicchio.

Precisó que año tras año, el crecimiento de la deuda siempre era de alrededor de un 10%, después bajó a un 6% y ahora está casi en 0%, es decir que la deuda que había en 2020 prácticamente se mantuvo igual en 2021.

Recordó que la deuda se afecta por los préstamos que van siendo cancelados y otros que son nuevos o que se van originando. Lo que deduce Cardellicchio de esto es que “hay menos préstamos entrando” y por lo tanto ese crecimiento “no” ocurre.

“Podemos decir que estamos en cifras cercanas a 2018 en apertura de préstamos nuevos. Pero no hemos llegado todavía a las cifras de prepandemia de 2019”, afirmó.

Para octubre de 2019, por ejemplo, en total los bancos de la plaza registraron 40,566 préstamos nuevos, mientras que para el mismo mes de 2020 fueron 32,235 y para 2021 unos 23,583. Mientras que para igual mes de 2019, las cooperativas totalizaron 7,131 créditos nuevos, en 2020 fueron 5,667 y en 2021 totalizaron 6,057.

En tanto que las financieras reportaron en 2019, unos 23,457 préstamos nuevos, en 2020 fueron 14,022 y en 2021 unos 26,980. Así que “sí hemos subido, sí nos hemos reactivado (los préstamos nuevos), pero no nos hemos recuperado porque todavía no estamos con la cifra de 2019”, explicó Cardellicchio.

Con respecto al impacto económico que esta situación genera en las empresas que ofrecen estos servicios, dijo que este es un mercado de oferta y demanda, y “ambas partes están contraídas”.

Precisó que, por un lado, “tanto los bancos como las instituciones financieras no están muy abiertas para ofrecer préstamos porque tienen más restricciones a la hora de perfilar a los clientes. Y por otro lado, los clientes no están yendo a los bancos a pedir préstamos, porque no tienen una buena situación. Saben que no califican porque tal vez perdieron el trabajo, el tema del desempleo afecta mucho”.

A octubre de 2021, la tasa de desocupación laboral se situó en 11,3%, la tasa de la informalidad está en 47,6% y la población económicamente activa disminuyó 66,5%, revela la encuesta de mercado laboral (EML), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), adscrita a la Contraloría General de la República. “Entonces, ¡sí! es un tema de oferta y demanda, pero ya hemos visto que está mejorando. A partir de septiembre, octubre, noviembre, hemos visto que va mejorando. Todavía no tengo las cifras de diciembre, pero sí vamos en ese camino de recuperación, sin embargo, está lento”, manifestó Cardellicchio.

Para diciembre de 2019, el saldo de crédito en los renglones de hipoteca, préstamo personal, préstamo de auto y tarjeta de crédito en los bancos totalizó $30,269,472,124, mientras que en las otras industrias sumó $4,136,959,573. Por su parte, para igual mes de 2020, el saldo de crédito de los bancos fue de $30,597,656,601, mostrando un aumento del 1%; y en las otras industrias alcanzó los $4,258,673,330 con un incremento de 3%. Mientras que en 2021, el saldo de crédito en los bancos totalizó $31,935,440,506, un aumento de 4%; y en las otras industrias $4,049,407,940 (-5%).

Cardellicchio reiteró que sus proyecciones apuntan a una recuperación, pero será lenta. “Todavía no hemos tenido un pico. Hemos logrado apenas un ascenso, un crecimiento bastante lento, pero esperamos que para lo que quede del año terminemos de recuperarnos y llegar a las cifras de 2019. Esa es la proyección que tenemos”. Agregó que en estos momentos “estamos en una reactivación, que es mejorar contra 2020 y 2021, pero no llegar a 2019. Lo que esperamos es que a finales del año (2022) ya estemos en la recuperación que serían las cifras de 2019”.

Alivio financiero

Sobre el tema de morosidad, dijo que ahora mismo en el sistema hay una morosidad en saldo de 5,5% en bancos y de 20% en otras empresas que no son bancos.

Dijo que estas cifras están bien “dentro de lo normal”, pero por la ley 156 de 2020 (de moratoria), que en su artículo 7 dice que “no” se le puede alterar la morosidad (historial de crédito) a los clientes que se hayan acogido a un tipo de alivio económico o alivio financiero, “están un poco alteradas”.

Por lo tanto, se espera que una vez que se levante el estado de emergencia nacional, después de 60 días, ya se va a poder reportar la morosidad de los clientes, y ahí entonces van a ver “las cifras más reales”.

De acuerdo con Cardellicchio, esto significa que hasta tanto no se levante el estado de emergencia nacional, no se le puede afectar la morosidad a aquellos clientes que se hayan acogido a un alivio económico o alivio financiero.

“¡Ojo! No es que yo no pagué nada y me va a seguir saliendo que no soy morosa. ¡No! Si usted fue al banco, se presentó, dio su carta de despido o su carta donde se le alteraba la jornada laboral, etc., y aplicó a la moratoria, no le pueden poner la morosidad. Pero si usted sencillamente no ha tenido ningún contacto con el agente económico y no paga, sí se puede afectar la morosidad porque es lo que dice la ley”, explicó Cardellicchio.

El pasado 31 de diciembre el Consejo de Gabinete levantó parcialmente el estado de emergencia, declarando por concluido el término para la utilización del procedimiento especial de adquisición de bienes, servicios y obras, que se estableció durante la pandemia de la covid-19.

“Hay gente que piensa que ya se levantó el estado de emergencia), y no se ha levantado, lo que se levantó fue la parte de las contrataciones públicas. El estado de emergencia se mantiene en Panamá”, concluyó la gerente general de la APC Intelidad.