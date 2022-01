Director de la CSS asegura que proceso de recuperación y rescate de la Ciudad de la Salud avanza satisfactoriamente

En cuanto al consorcio que realiza las obras, Lau Cortés espera que no sea necesario entrar en el tema de las penalidades

El director general, de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, afirmó que los trabajos realizados como parte del proceso de recuperación y rescate de la Ciudad de la Salud, avanzan de manera satisfactoria.

“Nosotros necesitamos poner a funcionar este edificio industrial para poder iniciar el plan estratégico de la Ciudad de la Salud, con el Instituto Cardiovascular y Torácico y el instituto de Nefrología, puesto que de aquí se va a generar el aire acondicionado que se va a utilizar, está el centro de despacho de la energía eléctrica que viene de varias fuentes y que garantizará el fluido eléctrico para que la Ciudad de la Salud funcione”, aseguró Lau Cortés.

Las autoridades de la CSS realizaron este domingo un recorrido por la Ciudad de la Salud, en el cual visitaron las áreas de construcción donde estará ubicado el Instituto de Nefrología, el área de Hemodiálisis y el edificio industrial para observar los avances que lleva esta obra.

Al respecto, Lau Cortés indicó además que todos los esfuerzos van dirigidos a darle al país estas camas, que nos han hecho mucha falta.

“Actualmente tenemos una presión increíble, en camas hospitalarias en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid (CHDr.AAM), pero no por COVID, sino porque las personas se siguen afectando por enfermedades crónicas que se descompensan, accidentes, entre otros”, manifestó el director general.

Destacó que estratégicamente se ha abierto el Hospital COVID, que hace una semana solo tenía 18 pacientes y ahora tiene más de 100 y además se tienen 30 pacientes en el CHDr.AAM, que deben ser trasladados al hospital COVID, por lo que afirmó que “si existe una presión”.

En las últimas semanas se ha tenido una positividad de contagio de la COVID-19 de 30% cuando lo que estable la Organización Mundial de la Salud (OMS), es que debe ser menos 5% para que esté controlada la pandemia.

En tal sentido, Lau Cortés agregó que lo que está sucediendo con la pandemia “no es un relajo, no es un catarrito simple, la gente se está enfermando, y aquellos que tienen comorbilidades están viniendo a los hospitales, están entrando a las Unidades de Cuidados Respiratorios Especiales (UCRE), están requiriendo soporte vital en Cuidados Intensivos y se está muriendo la gente”.

Informó además que desde este lunes se incorporará un equipo de expertos, que irá fiscalizando en tiempo real, lo que el contratista y sus diferentes socios del consorcio vayan haciendo, de forma que se le pueda demostrar al país, que el hecho de que una obra pública se haga, no significa que va a estar demorada, no significa que no se va a pagar a tiempo, pero si significa que vamos a exigir más calidad.

De igual forma, afirmó que el consorcio panameño que realiza las obras de la Ciudad de la Salud, “debe demostrar al país y al mundo que los panameños tenemos capacidad de ser profesionales serios y responsables que cumplimos con nuestros compromisos”.

Manifestó que la CSS debe recibir esta primera fase en 8 meses después de iniciados los trabajos. "Me han dicho que debo estar recibiendo el hospital de Nefrología en 4 meses, para prepararlo en las adecuaciones pertinentes y estaremos viendo en 8 meses estrictos el cumplimiento".

Precisó que espera que no sea necesario entrar en el tema de las penalidades de no cumplirse con lo estipulado en el contrato, sin embargo, no descartó ejercer firmemente penalidades duras.

“Nosotros queremos que esa cláusula del contrato se respete, porque de esa manera nosotros le vamos a dar al pueblo panameño el hospital que necesita, no en este momento, sino a futuro, que es un hospital que está pensado para los próximos 20 años”, destacó.