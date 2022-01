López Obrador cuestiona respuesta de Panamá sobre Salmerón

El presidente mexicano 'no entiende' cómo la Cancillería respondió a una solicitud de beneplácito que su gobierno aún no ha solicitado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refiere a Pedro Salmerón en su habitual conferencia de prensa. EFE | José Méndez

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, insinuó que la Cancillería de Panamá asumió una posición adelantada al responder a su gobierno por la designación del historiador Pedro Agustín Salmerón Sanginés, acusado de acoso sexual, como embajador de su país, cuando aún no se ha solicitado el beneplácito para el cargo.

Y “me llamó la atención que (Cancillería de Panamá) esté respondiendo” porque esto es un procedimiento en el que primero es el beneplácito y después pasa al Senado, indicó López Obrador, en su rutinaria conferencia de prensa del 26 de enero de 2022.

López Obrador dejó entrever que Panamá se había convertido en un tribunal de inquisición con su respuesta adelantada sobre la designación del historiador, basándose en las denuncias de sectores. “Van a ver tribunales como los de la inquisición”, agregó López Obrador, sobre la respuesta

“La cancillería panameña ya manifestó su posición a la cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden”, respondió Erika Mouynes, ministra de Relaciones Exteriores, a los periodistas, al ser abordada sobre la designación del embajador de México en Panamá.

Al momento, por temas diplomáticos, se desconoce el contenido del documento que remitió Panamá a México. No se sabe si se trataba de contestar una consulta, una pregunta o una solicitud de beneplácito previamente efectuada por México a Panamá.

Expertos en temas diplomáticos consultados por La Estrella de Panamá sugieren a la Cancillería de Panamá la conveniencia de salir a dar explicaciones después de las declaraciones del presidente mexicano, que dan a entender un manejo inadecuado de la diplomacia.

El mandatario mexicano aseguró desconocer el contenido de la carta a la que hizo referencia la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes. “Es que no sé qué cosa es lo que plantean. No, eso es un procedimiento, no se ha enviado todavía la solicitud”, aseguró López Obrador.

Al mismo tiempo, el presidente mexicano aseguró que no reconsiderará la decisión de enviar al historiador a la embajada de su país en Panamá.

“Nosotros consideramos que (Salmerón) es una persona capaz, ya lo dije la vez pasada. Es uno de los mejores historiadores de este país, es el que mejor ha escrito sobre Villa, sobre la formación de la División del Norte, les recomiendo su libro, es una tesis de doctorado”, comentó López Obrador.

Pedro Agustín Salmerón Sanginés, doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene acusaciones de acoso sexual por parte de estudiantes del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), donde fue profesor, y posteriormente renunció cuando fueron conocidas las denuncias.

López Obrador, sin embargo, advirtió que “yo no estoy dispuesto a ceder en estas cosas. Ahora, si hay un juicio, si hay pruebas y está en el Ministerio Público, está en el juez, está acusado, pues cómo lo vamos a defender, de ninguna manera”.

Pero este no es el único escándalo por el que ha sido cuestionado el historiador. Salmerón desató una polémica cuando atribuyó a un “comando de jóvenes valientes” el intento de secuestro y muerte del empresario Eugenio Garza Sada, en 1973.

“Muchos jóvenes que veían canceladas las posibilidades de participación y transformación pacífica de un sistema político vertical y autoritario, buscaron cambiar las cosas por la vía violenta.

“De modo que cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida don Eugenio y sus escoltas, Bernardo Chapa y Modesto Hernández, y dos de los guerrilleros”, decía la publicación original en la cuenta de Facebook del Instituto, firmada por él.

Una ola de críticas y solicitudes se han levantado en contra de la designación del historiador como diplomático en Panamá.

Expertos en temas diplomáticos apuestan a que la canciller no otorgará el beneplácito a Salmerón, considerando que es mujer y se manifiesta en contra de la discriminación.

Por temas diplomáticos, Mouynes no entró en detalles sobre la postura del país con relación a la designación del historiador mexicano.