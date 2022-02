Blades aviva candidatura única 'independiente'

El músico y cantautor, Rubén Blades incursionó en la política criolla en 1994. Archivo | La Estrella de Panamá.

Ricardo Lombana , presidente y fundador de Otro Camino. Archivo | La Estrella de Panamá

Un análisis político del cantautor Rubén Blades, ha puesto a soñar a varios con la candidatura presidencial única de "independientes".

Para Blades, los “independientes” deben inscribirse en el partido Otro Camino que lidera Ricardo Lombana y fortalecer así una candidatura independiente única, en lugar de ir cada uno por su lado y debilitado. La pregunta es ¿quién es esa figura presidencial que unifica a los 'independientes'?

El politólogo y consultor, Antonio Sanmartín analiza el caudal político de Blades quien con sus comentarios posicionó la idea y de Lombana quien formó y dirige el colectivo Otro Camino.

Dice que Lombana marcó un 19% en las elecciones de 2019. Hoy, marca un 10% en la intención de votos para optar a la presidencia de Panamá.

Pero, ¿cuál es el caudal político de Blades? Hoy, nadie sabe cuánto representa en votos, el músico y cantautor panameño, porque políticamente no ha sido constante. Más bien ha sido un político, que aparece y desaparece cuando quiere. Y esa falta de constancia política es lo que la gente, los votantes, le reclaman al músico.

"Blades es un honor como músico, un maestro y un orgullo panameño, pero una cosa es su música y otra su perfil político", estableció el consultor.

En 1994, el músico panameño se postuló a la presidencia por el partido de centro izquierda, Papa Egoró.

El partido fue una sorpresa electoral. Con solo cinco meses, sin alianza partidista, alcanzó un tercer lugar con un 17% de los votos.

Posteriormente, el partido se fue a pique. Después de las elecciones, Blades decidió irse a realizar sus actividades artísticas y su "hijo político" quedó desvalido. En 1,999, el partido sucumbió. "Si te lanza lo lógico es que sigas peleando. Pero, no puedes reclamar si te vas", agregó Sanmartín

Años más tarde, en 2004, Blades fue nombrado ministro de turismo de la administración de Martín Torrijos Espino (2004-2009). Su trabajo es calificado como “responsable", con buenos manejos, sin escándalos de corrupción.

En su manos, el turismo tuvo solidez . Pero, al terminar su gestión como ministro, otra vez desapareció. "Ël se va a recorrer el mundo, en lugar de quedarse. Podía quedarse haciendo su música en el país, pero se fue", señaló Sanmartín. Y, eso es precisamente lo que le reclaman las personas porque no vive el día a día, la corrupción y los problemas de los de los panameños, argumentó el consultor.

"Quiere asumir el rol de un político responsable cuando le da la gana. Pero, los problemas de los panameños son todos los días y no cuando Blades decide que quiere hablar de política", concluyó.

El analista Edwin Cabrera está convencido de que el músico tiene claro que el escenario está abierto y hay espacio para muchas cosas.

Si bien es cierto que el expresidente, Ricardo Martinelli pareciese, según encuestas, que tiene un importante nivel de aceptación, eso no es una garantía de triunfo. Tampoco es garantía de triunfo que un candidato de gobierno marque bien en las encuestas. Históricamente, los candidatos de gobierno no han ganado, apuntó Cabrera.

Blades dejó las puertas y las ventanas abiertas para convertirse en candidato de un partido político, no por la libre postulación.

Ante una eventual decisión de aspirar a la presidencia del país, Blades no podría ir por una libre postulación y no porque no pueda lograrlo sino porque no le queda tiempo. El músico tampoco quiere conversar con ninguno de los partidos políticos que considera "tradicionales". Y, solo le ha hecho un "guiño" de ojo a "Otro Camino", un movimiento con matices de independiente, y personalmente a su presidente, Lombana.

Aunque, parece no estar dispuesto a ceder en su camino a la presidencia, Lombana, no descartó una fórmula con Blades. Y, hasta lo invitó a venir a Panamá para que lo apoye, pero en su aspiración presidencial.

Para el cantautor, en 2024 Otro Camino es el único colectivo con capacidad de brindar un espacio a los “independientes”, por no tener un pasado partidista, así como lo hizo el MPE (Movimiento Papa Egoró), en 1994.

La discusión, sin embargo, se centrará en que es lo debe imponerse: "los egos o un proyecto político al país". "No todos los días nace un Ricardo Arias Calderón que declina una posibilidad (de llegar a la presidencia), con tal de que el país logré un propósito", reflexionó Cabrera.

Guillemo Cochez, abogado y político panameño, está convencido de que quien llegue a la Presidencia debe tener una agenda independiente.

"Creo que no todos los políticos son corruptos ni todos los 'independientes' son santos. (Quien llegue a la Presidencia) debe ser independiente a la corrupción de los partidos políticos y de los empresarios corruptos”, sugirió Cochez.