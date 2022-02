Revelan esterilización forzosa a mujeres indígenas en Bocas del Toro

Decenas de mujeres indígenas denunciaron que son víctimas de la esterilización sin consentimiento con el fin de impedir que tengan más de tres hijos.

La diputada independiente suplente Walkiria Chandler, reveló que en una gira que realizó una subcomisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional liderada por ella para investigar los casos de leishmaniasis en niñas, adolescentes y mujeres en la provincia de Bocas del Toro, recibieron denuncias por parte de varias mujeres, quienes afirmaron que fueron esterilizadas sin su consentimiento.

Según el informe legislativo, la señora Ana Castillo denunció que esterilizaron sin su consentimiento a mujeres jóvenes que viven en el área de Charco La Pava (Bocas del Toro) y que tienen entre dos y tres niños, con el fin de que no tengan más hijos.

"Por qué los médicos hacían eso si ellos no deben tomar la decisión sin consultar a la madre si desea ser esterilizada", cuestionó la señora Ana, de acuerdo con el informe.

También advirtió de que seguirá denunciando hasta tanto el Estado cumpla con sus peticiones, pues se debe respetar la naturaleza de la mujer y su derecho de dar a luz a los hijos que quiera.

La diputada suplente recalcó que en esas áreas indígenas alejadas las mujeres —en su mayoría, solas— tenían que trasladarse por horas a un hospital para poder dar a la luz y, al regresar a sus hogares, se percataban de que habían sido esterilizadas. "Y esterilización sin consentimiento es un delito de lesa humanidad. Fue utilizado como una práctica de guerra y esto vulnera los derechos humanos de las mujeres", agregó.

Chandler manifestó que fue una decena de mujeres quienes hablaron, pero que no han levantado la información de toda la comunidad. "Basta que sea una sola mujer que se esterilice sin consentimiento para que cause estupor", sostuvo.

El informe fue elaborado el pasado 26 de octubre de 2021, y hasta el momento no se ha elevado una denuncia formal ante el Ministerio Público, toda vez que según la diputada Chandler primero buscan la manera de cuestionar al Ministerio de Salud sobre lo que está aconteciendo con esas mujeres que denuncian esterilización sin su consentimiento.

En la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, de la Asamblea Nacional, la viceministra de Salud, Ivette Berrío, respondía un cuestionario de siete preguntas sobre casos de leishmaniasis, cuando la diputada suplente Walkiria Chandler aprovechó la oportunidad para abordar el tema de las denuncias sobre mujeres de Charco la Pava.

Sin embargo, en ese momento, la diputada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y vicepresidenta de esta comisión, Kayra Hardindg, le advirtió a su colega y le indicó que abordara el tema de leishmaniasis por el que estaba la viceministra de Salud. "Vamos al punto que tengo toda la intención aquí para que la ciudadanía conozca los detalles por el cual vino la viceministra. Si tiene una pregunta con relación al tema, lo hace; sino la tiene, no voy a entrar a debatir", zanjó.

Posteriormente, la diputada Harding instruyó a la viceministra Berrío para que no respondiera la pregunta. Así, de manera abrupta, cerró la sesión.

Chandler calificó como irresponsable la acción de Harding. "La Asamblea Nacional debería ser una casa para debate, para discusiones y aprovechando que tenemos una autoridad, (la presencia) de una viceministra, se debería dar una discusión, se debería dar respuesta. Pero yo estoy perpleja, esto no había pasado. Me parece que no son las maneras y no comprendo lo que acaba de pasar en esta sala", dijo la diputada. Y añadió: "A mí me gustaría ver mayor madurez de parte de muchos colegas y que se ejercitara la inteligencia emocional".

La diputada de Cambio Democrático Ana Guisell Rosas, quien presidió la subcomisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, indicó que aunque no pudo asistir a la gira a Bocas del Toro por el debate de las Reformas Electorales, en ese momento hizo un llamado a la viceministra de Salud sobre la importancia de que el Minsa investigue, atienda y se respete la decisión de la mujer.