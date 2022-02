Cuestionan la construcción del Nuevo Mercado de Marisco en medio de reducción presupuestaria

El anuncio de una reducción presupuestaria de $30 millones de la partida de inversión de Bienes e Inmuebles del Municipio de Panamá, ha elevado los cuestionamientos al Consejo Municipal por aprobar recientemente el proyecto para el diseño, construcción del Nuevo Mercado de Marisco, que tendrá un costo de $40 millones aproximadamente.

El director de la Autoridad Nacional de Descentralización, Francisco Vigil, participó en la sesión del Consejo Municipal correspondiente al pasado martes 15 de febrero de 2022, y al mismo tiempo indicó que hubo una reducción de $30 millones en la partida de inversión de Bienes e Inmuebles, que el Municipio de Panamá tenía contemplada por un monto de 72 millones para este 2022.

El representante del corregimiento de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, cuestionó la insistencia del alcalde capitalino José Luis Fábrega con el nuevo mercado de marisco, un proyecto que ni siquiera ha mostrado a al concejo y cuyo costo es de $40 millones.

Bermúdez dijo que había elevado una solicitud para que se anulara la polémica consulta ciudadana que se realizó el pasado 11 de noviembre de 2021, a la que solo asistieron 22 personas del corregimiento de Calidonia. Sin embargo, fue rechazada.

En esta misma línea, el representante del corregimiento de Bella Vista, Ricky Domínguez, criticó que con $30 millones menos del presupuesto de descentralización Fábrega persista con la idea de construir un mercado de marisco a ese costo. “Si no se ha ni discutido el cambio de presupuesto para esto, entonces yo creo que debió haber sido un proyecto muy importante y abrir la discusión del tema y eso no fue lo que pasó. Solamente se votó y ya, y y yo no puedo estar de acuerdo con esto”, sostuvo Domínguez.

Agregó que el proyecto nunca se lo presentaron, por lo menos a la bancada panameñista. “Lo único que nosotros teníamos era la información de los medios de comunicación, lo metieron el martes en la sesión, se presentó como urgencia notoria sin ser discutida, no teníamos copia del acuerdo, y teníamos varias preguntas que queríamos hacerle al señor alcalde”, reveló.

Sin embargo, el director Nacional de Descentralización, Francisco Vigil, destacó que “este proyecto del Mercado de Marisco sí tiene recursos de la Descentralización asignados para el mismo”.

El proyecto para el diseño y construcción del Nuevo Mercado de Marisco, fue aprobado el pasado martes 15 de febrero con 24 votos a favor y dos en contra.