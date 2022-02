Nuevos requisitos para viajeros a Panamá

A través del Decreto Ejecutivo No. 17 del 16 de febrero de 2022, el Gobierno ajustó las medidas para el ingreso de viajeros al territorio nacional por la pandemia de covid-19.

La promulgación dicta que ahora todo viajero que ingrese al país por vía aérea, terrestre o marítima deberá contar con el esquema completo o al menos dos dosis de la vacuna contra la covid-19, según el programa nacional de vacunación aprobado por su país de origen o procedencia.

Para cumplir lo anterior, el viajero deberá registrar de forma digital la constancia de su vacunación previo al viaje, o presentar de forma física la tarjeta de vacunación en el puerto de entrada al país.

El decreto advierte que todo viajero que no esté vacunado o que no cuente con al menos dos dosis de la vacuna contra la covid-19 de su país de origen o procedencia, deberá presentar pruebas covid-19 (PCR o antígeno) con resultado no detectado de hasta 72 horas de vigencia o realizarla a su costo en el puerto de entrada al país.

Hasta hace dos semanas, el Ministerio de Salud detectó a un pasajero positivo con covid-19, al cual se le aplicó el protocolo establecido.

Desde que el Aeropuerto de Tocumen retomó sus actividades en el mes de octubre de 2020, los casos positivos registrados llegan a 2,267.