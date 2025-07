Aunque con sus matices y haciendo hincapié en que no todos los policías “ son malos ”, Leblanc afirma en el Polígrafo de La Estrella de Panamá que no había visto un nivel de represión similar a la declaratoria del estado de emergencia en Bocas del Toro del 20 de junio ni en Darién a inicios del mismo mes.

En este momento puedo decir que no tenemos una certeza, no lo descarto. Tenemos dos personas, que estamos verificando, hay indicios, a quien le toca probar el tema con datos científicos es al gobierno.

Igualmente, hicimos un llamado por el acceso de la policía cerca de las casas en esas tierras colectivas que no les permite bajo ningún criterio entrar a hogares so pretexto de abrir las calles cuando ya estaban abiertas.

No nos podemos olvidar de ese derecho que tiene el Estado de poder levantar algunas garantías constitucionales. En el bloque fuerte de los derechos no está considerado por ahora, la comunicación.

Bueno, cercenar la libertad de expresión no es lo mismo que me acaba de decir de la comunicación.

En algunos casos, como no, a veces están llevando casos al Ministerio Público y hemos dicho que la protesta no debe ser criminalizada. Lo ha dicho Naciones Unidas , no solo la Defensoría del Pueblo aún cuando en se lancen piedras ese acto solo no hace que no sea pacífica, tiene que haber otros elementos. Por ejemplo, lo que pasó en Bocas del Toro, con la toma del aeropuerto, la extorsión, el vandalismo.

Me lo dices, de repente, por los procesos penales que tienen cada uno. Nosotros estamos viendo muy cerca cada proceso penal y hemos estado visitando a aquellos líderes sociales sindicales que por una razón u otra han sido han sido detenidos y verificando que no se le viole más los derechos humanos que cualquier otro privado de libertad.

Todo y aprovecho para decirles que esto no es un menú o algo prehecho. Lo hacemos para que no se vuelva a repetir, para que no ocurra porque no es bueno para la república ni para la democracia.

Eran situaciones muy tristes que ocurriesen por policías que están entrenados para aguantar los insultos, los golpes, las amenazas... pero no podemos estigmatizar a toda la policía.

Si ya estaba esposado, si ya lo tenías reducido, ¿para qué lo pateas?. Cuento esta anécdota, evidentemente yo soy calvo, yo veo a una persona que tenía le faltaba una entrada o tenía una entrada bien grande aquí y le pregunto: “disculpa”, me quito la gorra” y le digo, “oiga, yo soy calvo. ¿Tú tienes alopecia, te salió algo aquí?” y me dice “no, me rapearon.” Entonces, ¿para qué lo rapeas? No, no, eso no hay que dejarlo como si no fuera nada. Es tortura.

¿Cuándo fue la última vez que vio algo como lo detallado en su informe ?

Tengo 50 años, cuando ocurrió la invasión estaba muy pela’o, puedo decir que que no lo he visto, sino hasta ahora. Es muy difícil, tenemos personal que está afectado y estamos tratando psicológicamente.

Sobre la huelga de los educadores que finalizaría este lunes, ¿Cómo se aplica el derecho a protestar?

Todos tenemos derecho a la protesta, No obstante, cuando estás poniendo en peligro el derecho a la educación, entonces hay una colisión de derechos. y se pierde la proporcionalidad.

¿Quién es Eduardo Leblanc?