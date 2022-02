La Dra. Melva Cruz, directora general de salud pública, afirmó que solicitó información sobre el caso y no coincide con las recientes denuncias

Minsa asegura que no hay evidencias de esterilizaciones forzosas en Bocas del Toro

“En el Ministerio de Salud existe una norma legal que establece que toda mujer al someterse a una salpingectomía, el cual es un proceso en el que se cortan las trompas de Falopio para evitar embarazos, debe firmar un consentimiento informado, y esta intervención no se realiza sin la firma de este documento, por lo que no se realizan de la manera en que se ha estado describiendo”, recalcó Geneva González, jefa nacional de la sección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa) quien añadió que el mismo se realiza a través de citas en hospitales de la red y no en centros o puestos de salud.

Además del consentimiento informado, la paciente debe entregar los laboratorios de rigor, expresó González y agregó que el Centro de Salud de El Silencio se ubica dentro del corregimiento de El Empalme, en Changuinola en Bocas del Toro y su capacidad de atención es de mil quinientas a mil ochocientas personas, por lo que es un centro básico de atención y recalcó que en ningún centro de estas características se realizan operaciones quirúrgicas.

“Desde 2003 existe la ley de procedimiento informado, normativa que señala que si una persona, sea niño, joven o adulto no desea someterse a un proceso es su voluntad, por ello llama la atención que se mencione precisamente este centro de El Silencio el cual es básico, y donde sólo se puede promover y dar consejos de planificación, pero no la realización de esta operación, ya que estas intervenciones se realizan en los hospitales de Bocas del Toro y en el del Oriente chiricano solo realiza partos.

Señaló González además que si una paciente presenta riesgo en el parto se le presenta la opción, pero sólo se procede si lo desea, firma su compromiso y se procede a enviarla a un hospital, dependiendo de la tecnología utilizada se le puede dar salida inmediatamente o en 24 horas y 8 días después de la intervención debe regresar al centro a verificar su estado y se le entrega un informe completo.

Por su parte Melva Cruz, directora general de Salud manifestó que se solicitó información a los directores regionales de la zona y ninguno reportó alguna situación como la planteada en los últimos días.

“Al solicitar información para constatar lo que supuestamente sucedió en la comarca, se nos detalló que el hospital Guillermo Sanchez Borbón, donde se realiza este tipo de procedimientos solicitan exámenes preoperatorios; por ello es importante señalar que todos los centros hospitalarios aplican el Decreto Ejecutivo 1458 del 6 de noviembre de 2012, que regula 68 sobre derechos y deberes de los pacientes en materia de información y de decisión libre e informada”, expresó Cruz.