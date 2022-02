Panamá notifica tres defunciones y 668 nuevos casos de covid-19

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias informaron sobre el deceso de tres personas por covid-19, para un total de 8,063 fallecidos y una letalidad de 1.1%.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó en su informe epidemiológico sobre la detección de 668 nuevos casos, lo que representa un acumulado desde marzo de 2020 de 754,362 personas contagiadas con SARS-CoV-2.

El total de recuperados asciende a 738,550, de los cuales 1,510 son nuevos recuperados. Mientras que el personal de salud aplicó un total de 8,229 pruebas este viernes, para una positividad de 8.1%.

Panamá cuenta con 7,749 casos activos por el nuevo coronavirus, de los cuales 7,550 están en aislamiento domiciliario y 199 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 7,512 en casa y 38 en hoteles. Los hospitalizados son 161 en sala y 38 en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Reporte de vacunación

El Programa Ampliado de Inmunización del Minsa informó que a la fecha en todo el territorio nacional han aplicado 7,600,197 dosis de la vacuna contra la covid-19, de las cuales 3,345,019 son primera dosis; 2,932,865 segunda dosis y 1,310,455 dosis de refuerzo.

La cobertura de la población meta es de 84.3% con primera dosis; 73.9% con segunda dosis; 49.4% con refuerzo y 32.7% de cobertura en la población de 5 a 11 años con 194,295 dosis aplicadas.

Vacunación e hisopados en días de asueto

A través de su reporte diario, el Minsa confirmó que este fin de semana y el asueto por carnaval habrán varios puntos de hisopados y vacunación contra la covid-19 operando.

En la regional de Panamá Metro, los auto rápidos en el Estadio Emilio Royo y el Estadio Rod Carew atenderán al público, el sábado 26 y domingo 27, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Mientras que en Amador funcionará un puesto de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

El domingo 27 habilitarán un puesto de hisopados en la Cinta Costera de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

El lunes 28 funcionarán puestos de hisopados en Amador de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. mientras que los auto rápidos en el Emilio Royo, en el Rod Carew y en el Mega Mall permanecerán cerrados lunes y martes 1 de marzo.

El martes 1 de marzo funcionará el puesto en la Cinta Costera de 3:00 p.m. 7:00 p.m.

En Panamá Este el personal de salud contará con un puesto de hisopados en la cancha de las Margaritas de Chepo, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. durante el lunes 28 y martes 1.

En Panamá Norte realizarán hisopados el lunes 28 y martes 1 en el Centro de Salud de Alcalde Díaz, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

En San Miguelito, el lunes 28 y el martes 1 de marzo habrá puestos de hisopados en los centros de salud de Amelia Denis de Icaza y el de Torrijos Carter, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

También habrá puestos de hisopados el lunes 28 y martes 1 en Bocas del Toro en el Hospital Guillermo Sánchez Borbón (7:00 a.m. a 3:00 p.m.); en Herrera en el Centro de Salud de La Arena (7:00 a.m. a 2:00 p.m.); Colón en el Policentro (8:00 a.m. a 2:00 p.m.); en Los Santos en el Supermercado Extra ( 8:00 a.m. a 12:00 m.).

En Los Andes mall y Albrook mall, el personal de salud operará en los puntos fijos de vacunación para la dosis pediátricas y de adultos.