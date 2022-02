Panamá desarrolla Registro de Beneficiarios Finales para salir de lista gris

El sistema estará bajo el paraguas de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, con ello el MEF espera conseguir mejores resultados con los europeos

Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander conversó con 'La Estrella de Panamá' sobre la estrategia para abandonar la lista gris. Eric MarciscanoI La Estrella de Panamá

Sacar a Panamá de las listas grises se ha convertido en un tema casi personal para el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander.

Para cumplir los ocho puntos que aún no se han concretado de la lista de 15, Alexander se ha concertado reuniones con abogados, contadores, diplomáticos, banqueros, con las que pretende precisar estrategias para mandar señales concretas de los avances al Grupo de Acción Financiera (GAFI) que dio plazo hasta finales de este mes para recibir resultados. Desde hace años, Panamá realiza esfuerzos insuficientes para salir del tema, la resistencia de algunos sectores ha mantenido la agenda de Alexander a tope, es una prioridad de su gestión.

“El 27 de febrero creemos que lo que va a pasar es que estamos en la línea correcta y estamos demostrando progreso”, dice el ministro con cautela, aún sin poder determinar cuándo Panamá dejará de ser considerado por GAFI un país que no hace lo suficiente para combatir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Uno de los puntos débiles ha sido una parcial efectividad al momento en que GAFI solicita información. Para mejorar las relaciones con Europa, Alexander desarrolló un Sistema de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas para que las firmas que están representando a individuos extranjeros puedan volcar toda la información.

Para Alexander, quien ofreció declaraciones a La Estrella de Panamá recientemente, esa es una señal tangible que muestra la voluntad del país en la línea correcta a la que han respondido firmas de abogados “con datos sobre los beneficiarios finales en el sistema que estará bajo la Superintendencia de Sujetos No Financieros”, avanzó Alexander.

Tal vez Panamá no ha caminado a la velocidad del progreso que se quisiera. Pero el ministro es optimista en que lo importante es que se ha encaminado en la ruta correcta.

“Lo otro que estamos haciendo es un estudio de riesgo corporativo. Estamos terminando la estrategia en materia de supervisión a sujetos no financieros, además de la manera en que manejamos la supervisiones, investigaciones, eso va a ser clave”, afirma Alexander.

“Estamos terminando la estrategia en materia de supervisión a sujetos no financieros, y lo otro es la manera en que manejamos la supervisiones, investigaciones, eso va a ser clave”, HECTOR ALEXANDER

MINISTRO DE ECONOOMÍA Y FINANZAS

Sobre las consecuencias negativas inmediatas que podría sufrir el país ante la fatalidad del plazo otorgado el ministro prefiere enfocarse en los avances importantes: “Esperamos que lo que estamos haciendo con respecto a requerimiento de información ayude a conseguir mejores resultados en Europa”, zanja.

Posterior a la próxima Plenaria de GAFI, a efectuarse a inicios de marzo de 2022, se conocerá si alguna de las acciones que actualmente se mantienen como parcialmente abordadas se eleva a largamente cumplida.

Tareas pendientes

2022 será un año fundamental para mostrar efectividad en todas las plataformas.

Entre los compromisos adquiridos por Panamá parcialmente abordadas destacan 8 acciones que comprenden la evaluación sectorial de riesgo de personas jurídicas y fideicomisos, mejora en el cumplimiento de la normativa AML/CFT por parte de los sujetos obligados (SO) incluyendo el reporte de operaciones sospechosas por los SO a la autoridad competente cuando así lo amerite. Además, la aplicación de sanciones por incumplimiento; identificación y verificación adecuada por parte de los agentes residentes a los beneficiarios finales de las personas jurídicas para las cuales brinden sus servicios; supervisión oportuna por parte de las autoridades competentes a los SO y fortalecimiento de las investigaciones entre otros aspectos.

Avances efectivos

Aprobadas hay siete acciones referentes a los riesgos respecto al uso de efectivo en sectores identificados como de alto riesgo, cooperación interinstitucional en el ámbito de remesas, aplicación de supervisiones basadas en riesgo, entre otros aspectos.

El Ejecutivo sancionó Ley N° 254 del 11 de noviembre de 2021. Esta Ley incluye recomendaciones del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), para el fortalecimiento del marco legal de prevención y combate al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPDAM).

Además se aprobó y se llevó a cabo el lanzamiento de la Evaluación Sectorial de Riesgo de Personas Jurídicas y Fideicomisos y su estrategia de mitigación. Se estableció cronograma de capacitación para difusión de los resultados de las Evaluación Sectorial de Riesgo de Personas Jurídicas y Fideicomisos.

El MEF indicó que han aumentado los reportes de actividades sospechosas para los sectores identificados como de alto riesgo.

Otro punto concretado es que se efectúa una supervisión ampliada, se han tomado medidas de control y se han impuesto nuevas sanciones por parte de la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

El GAFI evalúa a los países en función de su marco normativo e institucional, así como de la efectividad en su aplicación.