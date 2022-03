José Blandón: 'Las acusaciones de Levy muestran la desesperación de quien sabe que no va a ganar'

El actual presidente del Partido Panameñista, José Blandón, sostuvo que no va a estar respondiendo insultos con insultos, pero que sí cree que alguien que es capaz de ser candidato a un puesto político debe hablar de lo que propone hacer y no pasarse el tiempo atacando a su adversario

Con una amplia trayectoria en la política como diputado, alcalde capitalino, excandidato presidencial y actual presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón Figueroa aspira a reelegirse en la presidencia de este colectivo político el próximo domingo 6 de marzo de 2022 en las elecciones internas.

Blandón, quien asegura le ganará la presidencia a su adversaria, la exdiputada Katleen Levy, indicó en entrevista a La Estrella de Panamá que una vez salga victorioso, trabajará en fortalecer toda la oferta electoral del colectivo y se sentará con otros partidos y movimientos a fin de estructurar una alianza electoral con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

En cuanto a los señalamientos de su copartidaria a su actual dirigencia, Blandón asegura que no es más que una muestra “de desesperación” de parte de quien sabe que no tiene los votos para ganar esta contienda electoral.

“Yo no voy a estar respondiendo insultos con insultos, pero sí creo que alguien que es capaz de ser candidato a un puesto debe hablar de lo que ha hecho en su trayectoria y de lo que propone hacer, no pasarse el tiempo atacando a su adversario”, dijo.

¿Cuáles son sus propuestas?

De ganar la presidencia del Partido Panameñista, está continuar el proceso de fortalecimiento de la estructura interna del colectivo; este domingo 6 de marzo terminamos ese proceso de renovación con las elecciones de las autoridades provinciales, comarcales y nacionales.

En los próximos días, después de las elecciones, me reuniré con todos esos directorios elegidos para ir estructurando lo que será la hoja de ruta provincia por provincia, comarca por comarca hacía los comicios generales de 2024, eso significa definir fecha de inscripciones, capacitaciones, identificación de la posible oferta electoral para 2024, ver los puntos débiles, las fortalezas del partido, en cada provincia, corregimiento por corregimiento, y luego prepararnos para las primarias de 2023 que por mandato del Código Electoral se deben realizar en junio de 2023.

¿Usted aspira a ser candidato presidencial por el Partido Panameñista?

Sí, por supuesto, nosotros aspiramos y para eso después de ganada la presidencia del partido este 6 de marzo, estaremos trabajando en fortalecer toda la oferta electoral para a finales de este año y a principios del próximo, poder sentarnos con otros partidos y movimientos independientes a fin de estructurar una alianza electoral hacia 2024; todo dependerá de la coyuntura y de que haya una coincidencia en la visión del país y del plan de gobierno que vayamos a presentar al electorado.

De ganar este domingo, ¿cómo piensa sacar al colectivo del hoyo donde muchos creen que se encuentra?

Yo considero que el Partido Panameñista no esta en un hoyo, ya que representa a más de 260 mil panameños a nivel nacional. Es un partido que, según las encuestas que ha publicado La Estrella de Panamá, marca hoy por arriba del partido de Ricardo Lombana, y es un partido que en los últimos dos meses ha ido creciendo en esa inclinación del voto y que después de finalizado ese proceso el 6 de marzo seguirá fortaleciéndose y su dirigencia a nivel nacional.

Juan Carlos Varela ha sido tachado, por algunos, como el peor presidente del país. ¿Cómo piensa usted borrar ese legado?

No coincido con que Juan Carlos Varela ha sido el peor presidente de Panamá. Yo creo que se hicieron muchas obras en el gobierno pasado, como la segunda línea del Metro, proyectos de vivienda, de carreteras especialmente hacia el interior del país, esas partes de las obras que se realizaron son hechos que deben ser reivindicados por el panameñismo. Lo que Juan Carlos Varela hizo mal fue desconectarse totalmente del partido que lo llevó al gobierno, y eso fue en gran parte donde recayó la culpa de lo que ocurrió en las pasadas elecciones, que los panameñistas se sintieron abandonados por su gobierno, que su gobierno les dio la espalda.

¿Cómo responde usted a los cuestionamientos de su adversaria, la exdiputada Katleen Levy, quien lo acusa de comprar votos?

No conozco de ninguna denuncia que haya presentado al exdiputada ante las autoridades correspondientes; salir a dar declaraciones acusando alegremente sin presentar ninguna denuncia es una irresponsabilidad, y es una muestra de desesperación de parte de quien sabe que no tiene los votos para ganar las elecciones.

Lo cierto es que a lo que nosotros respecta, del subsidio electoral no se ha utilizado ningún centavo para hacer campaña, es más, nosotros tenemos desde octubre del año pasado que el partido no recibe el subsidio porque por parte del Tribunal Electoral están retenidos los pagos de subsidio a todos los partidos políticos desde el año pasado, así que esto es absolutamente falso y una mentira más de parte de la exdiputada Levy.

Me pregunto, si Katleen Levy fue secretaria nacional de la Juventud desde 2016 hasta la fecha, ¿por qué no habla de su ejecutoria como secretaria nacional de la Juventud del Partido? Porque no hizo nada.

¿Cree usted que Juan Carlos Varela está detrás de la candidatura de Katleen Levy?

Creo que es así... En su momento lo estuvo cuando ella hablaba de la candidatura a la vicepresidencia, ahora hemos tenido algunos indicios de que sigue apoyándola aunque no tan abiertamente, pero lo que sí es seguro, y hay prueba de ello, es que Adolfo 'Beby' Valderrama, la mano derecha de Juan Carlos Varela, está detrás y es el jefe de campaña de Katleen Levy.

¿Ha sido usted una verdadera oposición al actual gobierno de Cortizo?

Creo que no hay ningún político en este momento que haya cuestionado más al gobierno de Nito Cortizo que José Blandón, y no lo ha hecho desde ahora, lo ha hecho desde julio de 2019. Hemos cuestionado el manejo de los fondos públicos, el manejo de la pandemia, y muchos otros aspectos.

A mí me causa gracia que la exdiputada diga que no estamos haciendo oposición y solo busquen en Google: “Blandón cuestiona al gobierno”, para que vean, y busquen: “Katleen Levy cuestiona al gobierno”, y verán que no sale nada.

¿Por qué en su momento nunca estuvo cerca de Juan Carlos Varela cuando fue presidente de la República y usted alcalde, siendo ambos del mismo partido?

Lo que pasa es que nosotros representamos corrientes distintas dentro del partido, en primer lugar, y en segundo, porque yo tenía mi trabajo como alcalde, y no era parte del gobierno nacional; mi trabajo no era estar detrás del Presidente de la República ni estar defendiéndolo ni nada por el estilo, mi trabajo era llevar adelante el plan de gobierno con el que me comprometí como candidato a alcalde y eso fue lo que hice durante mis cinco años de alcalde, concentrarme en mi trabajo de transformar a la ciudad y los resultados concretos están ahí a la vista de todos, y sobre todo para quienes me quieren comparar con el actual alcalde podrán ver la gran diferencia que hubo entre mi gestión y la actual.

¿Por qué contempló a Mario Etchelecu para hacerlo parte de su nómina, siendo en su momento su adversario político?

Mario Etchelecu y yo fuimos adversarios en las contiendas internas del partido, no enemigos, yo tengo un respeto por su figura y estoy completamente comprometido con la unidad del partido, y por eso lo llamé en enero de 2020 para que trabajáramos juntos; él aceptó ese llamando y desde aquella fecha hemos estado caminando el país como un sólo equipo, equipo que tuvimos enfrentados en dos contiendas a lo interno del partido, hoy estamos caminando juntos. La exdiputada Levy, por ejemplo, formó parte del equipo de Mario Etchelecu en la convención del partido en 2019, donde gané yo, y ella no se ha querido sumar a esa unidad; está en franca minoría y eso se va a demostrar el 6 de marzo.

¿Usted cree que va a ganar el próximo domingo?

No tengo la menor duda de que vamos a ganar y el hecho de que la otra campaña se la pase haciendo campañas sucias e insultando y demás, es la mayor demostración de eso; el que va a ganar no tiene porqué atacar.

¿Cuánto espera de participación?

En las últimas convenciones del Partido Panameñista hemos tenido una participación por arriba del 90%, así que yo espero que este domingo tengamos una participación que por lo menos estemos arriba del 80%, pero estamos aspirando a que llegue a un 90%.

Mencione tres errores que usted considera que ha cometido durante su liderazgo dentro del panameñismo...

Más que errores, fueron cosas que hubiéramos querido hacer y no pudimos. como la apertura de la sede del Partido Panameñista en avenida Perú; nosotros pensamos que iba a ser más fácil de lo que terminó siendo, pues no previmos en su momento que iba a ser difícil conseguir un financiamiento con los bancos por la negativa de ellos a prestarle a partidos políticos en general, y eso ha hecho casi imposible conseguir en estos dos años el financiamiento necesario para hacer las mejoras a este edificio que está abandonado desde 2016 aproximadamente. Por otro lado, nos hubiese gustado haber podido hacer una discusión mucho más amplia de las reformas al estatuto del partido, hubo muchas consultas, pero lamentablemente por el tema de la pandemia se tuvo que cambiar el calendario que teníamos, me hubiese gustado hacerlas, pero no se pudo por distintas circunstancias.