La empresa de cruceros Royal Caribbean International vuelve a Panamá con 19 operaciones anuales de puerto base (homeport), a partir del próximo año 2023, lo cual marca el retorno de la naviera noruego-estadounidense a Latinoamérica, después de nueve años de ausencia, confirmó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Se prevé que a partir de diciembre de 2023, estas operaciones traigan al país más de 40 mil visitantes anualmente y una derrama económica por alrededor de $28 millones anuales. Esto tomando en cuenta que un crucerista pasa en promedio dos días en los destinos donde embarca o desembarca en el puerto base, adelantó.

“Estamos muy motivados por el anuncio de las nuevas operaciones de Royal Caribbean con puerto base en Panamá, aprovechando las condiciones de ser el único país con puertos de cruceros en costa del Pacífico y en el Caribe y el Canal de Panamá que conecta ambos” expresó el administrador de Turismo, Iván Eskildsen.

La naviera regresará a Panamá con tres nuevos itinerarios de viaje que se realizarán desde puertos panameños en Colón y la Ciudad de Panamá; y Cartagena, Colombia,, según anunció Royal Caribbean International, en presencia de altos ejecutivos de la línea de cruceros.

En la primera temporada, Rhapsody of the Seas, con capacidad para 2,146 pasajeros, se embarcará en una aventura por el Caribe, Latinoamérica y el Canal de Panamá, ofreciendo itinerarios sin visa estadounidense por la región, a partir de diciembre de 2023, desde tres ciudades ricas en cultura e historia en siete noches.

“La reanudación de este tipo de actividades contribuirá de forma significativa a agilizar la reactivación económica en la ciudad de Colón y Panamá, al atraer divisas y eventos internacionales”, señaló el titular de la ATP.

La temporada completa de esta primera temporada estará dividida en dos fases. La primera de ida y vuelta desde Colón, Panamá con salidas desde Cartagena, Colombia, visitando las paradisíacas islas de Aruba, Bonaire y Curazao, donde el crucerista podrá vivir una aventura y entretenimiento inovidable a abordo del Rhapsody of the Seas

Mientras que la segunda fase comenzará en febrero de 2024, con un itinerario entre Colón y el nuevo puerto base en Fuerte Amador, Ciudad de Panamá, que navegarán a través del Canal de Panamá en ocho salidas, y harán escala en Cartagena, Colombia, Puntarenas, Costa Rica y el nuevo puerto para la compañía de Quepos, en Costa Rica.

En una publicación de la página web Caribbean News Digital, Sean Treacy, SVP, Internacional de Royal Caribbean International, manifestó estar convencida de que Latinoamérica cuenta con una diversidad de puertos para crear las mejores experiencias para toda la familia.

Aunado a ello expresó que: "con la incorporación de Rhapsody of the Seas al mercado latinoamericano, contaremos con un producto que no necesitará visa estadounidense, ofreciendo una temporada con variedad de itinerarios, incluyendo el Canal de Panamá".

Temporada de cruceros

Durante esta temporada de cruceros, la cual empezó en noviembre de 2021 al 30 de enero de 2022, han ingresado 29,481 pasajeros a través de los puertos de Amador, Colón 2000 y Gatún.

En ese sentido, Panamá tiene la posibilidad de posicionarse de manera muy competitiva por las bondades que ofrece por su conectividad, seguridad, infraestructura y el complemento que le aportan las experiencias de turismo cultural y de naturaleza, afirmó la fuente de la ATP.

Destacó que desde el Gobierno Nacional se emprenden esfuerzos siguiendo el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025, con aproximadamente $800 millones en inversión a nivel nacional coordinados con el Gabinete Turístico, cuyo objetivo es fortalecer la actividad turística como sector económico estratégico, y con el propósito de generar empleos, integrar a las comunidades, articular los territorios y aumentar la competitividad de la industria panameña.