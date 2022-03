Panamá reporta 426 nuevos casos y 730 recuperados de covid-19 

Panamá reportan hasta la fecha 757,487 casos confirmados acumulados, de los cuales 426 son casos nuevos.

En las últimas 24 horas se registraron 4 defunciones y se actualiza una de fechas anteriores para un acumulado de 8,111 fallecidos y una letalidad de 1.1%.

Los recuperados ascienden a 745,464, de los cuales 730 son nuevos recuperados. Se aplicaron 6,496 pruebas para una positividad de 6.6%.

Los casos activos suman 3,912 de ellos 3,742 están en aislamiento domiciliario y 170 hospitalizados.

Los que están en aislamiento se dividen en 3,710 en casa y se mantienen 32 en hoteles. Los hospitalizados son 144 en sala y 26 en Unidad de Cuidados de Intensivos.

Para hoy el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) refleja en su informe que en Panamá se han aplicado hasta el momento 7, 667,210 dosis de vacunas contra la covid-19.

De acuerdo al PAI se han aplicado 3, 364,434 primera dosis; 2, 946,170 segunda dosis; 10,682 terceras dosis, 3,178 cuartas dosis y 1, 342,746 dosis de refuerzo a la población a partir de los 16 años.

La cantidad de dosis pediátricas aplicadas a niños entre 5 y 11 años alcanzó la cifra de 218,902.

Con miras ampliar el número de personas vacunadas contra la covid-19, el Ministerio de Salud informó que la estrategia denominada “Vacúnate en Tu Barrio”, continuará el próximo lunes, en el corregimiento de El Chorrillo, mientras que este sábado el equipo de enfermeras del Ministerio de Salud (Minsa) se tomaron áreas como la Avenida Central y el sector comercial de Calidonia aprovechando la afluencia de personas producto de las compras escolares, donde se aplicaron dosis a la población meta a vacunar a partir de los 5 años.

Mañana habrá jornada de vacunación en San Miguelito en Los Andes Mall (7 am a 3 pm) y en Metro Mall (9 am a 5 pm), mientras que en Veraguas, se desarrollará en el centro de salud de Santiago de 8 am a 1 de la tarde.

Un reporte preliminar en San Miguelito apunta que en este distrito se aplicaron hoy hasta las 2 de la tarde 1,260 dosis pediátricas y 1,224 de adultos.